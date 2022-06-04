Bilim insanları korkunç tabloyu gözler önüne serdi! 2030'a kadar vahşi yaşamın yarısı yok olabilir

Dünya, küresel ısınma ve insan faaliyetleri nedeniyle her geçen gün sona doğru sürükleniyor. Hollanda'da yapılan yeni bir çalışma, gezegenin yarısında yaşamsal faaliyetler için kritik bir öneme sahip olan biyoçeşitliliğin tehlikede olduğunu gösterdi. 2030 yılına kadar bu alanlardaki vahşi yaşamın büyük ölçüde yok olacağı tahmin ediliyor. Yaşanması muhtemel felaketlere karşı acil önlem çağrısında bulunuldu.

Giriş Tarihi: 04.06.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022 11:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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