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Bilim insanları korkunç tabloyu gözler önüne serdi! 2030'a kadar vahşi yaşamın yarısı yok olabilir

Dünya, küresel ısınma ve insan faaliyetleri nedeniyle her geçen gün sona doğru sürükleniyor. Hollanda'da yapılan yeni bir çalışma, gezegenin yarısında yaşamsal faaliyetler için kritik bir öneme sahip olan biyoçeşitliliğin tehlikede olduğunu gösterdi. 2030 yılına kadar bu alanlardaki vahşi yaşamın büyük ölçüde yok olacağı tahmin ediliyor. Yaşanması muhtemel felaketlere karşı acil önlem çağrısında bulunuldu.

Giriş Tarihi: 04.06.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022 11:11
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Bilim insanları korkunç tabloyu gözler önüne serdi! 2030’a kadar vahşi yaşamın yarısı yok olabilir
Science dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, biyoçeşitlilik krizini durdurmak için Dünya'nın kara yüzeyinin neredeyse yarısının korunması gerekiyor.
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Bilim insanları korkunç tabloyu gözler önüne serdi! 2030’a kadar vahşi yaşamın yarısı yok olabilir
Araştırma, biyolojik çeşitlilikteki büyük kayıpları önlemek için yaklaşık 64 milyon kilometre karelik bir alanın (Dünya topraklarının yüzde 44'ü) korunması gerektiğini gösterdi.
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Bilim insanları korkunç tabloyu gözler önüne serdi! 2030’a kadar vahşi yaşamın yarısı yok olabilir

"2030 YILINA HABİTATLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU YOK OLACAK"
Amsterdam Üniversitesi'nden çalışmanın baş yazarı Dr James R. Allan, "Hızlı hareket etmeliyiz. Modellerimiz, Güney Afrika'dan daha büyük bir alan olan bu önemli arazinin 2030 yılına kadar habitatının büyük olasılıkla insan kullanımı için temizleneceğini ve bunun vahşi yaşam için yıkıcı olacağını gösteriyor" diye konuştu.

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Bilim insanları korkunç tabloyu gözler önüne serdi! 2030’a kadar vahşi yaşamın yarısı yok olabilir
Türleri ve ekosistemleri korumak adına en uygun alanları haritalamak için gelişmiş veri modelleme ve algoritmik projeksiyonların kullanıldığı çalışma, bilim insanları tarafından "gezegen için bir koruma planı" olarak tanımlandı.
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Bilim insanları korkunç tabloyu gözler önüne serdi! 2030’a kadar vahşi yaşamın yarısı yok olabilir

1,87 MİLYAR İNSAN KORUNMASI GEREKEN BÖLGELERDE YAŞIYOR
Araştırma ayrıca, dünya nüfusunun kabaca dörtte biri olan 1,87 milyar insanın, çoğunlukla Afrika, Orta Amerika ve Asya'daki gelişmekte olan ülkelerde, korumaya dikkat edilmesi gereken bölgelerde yaşadığını buldu.