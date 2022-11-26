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Ormanda yürüyüş yaparken karşısına çıktı! Ölü adamın parmakları kan dondurdu

Dünyanın farklı yerlerinde yetişen bazı bitkiler görenleri şaşkına çeviriyor. Bazen öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki 'yok artık' dememek elde değil. Bu duruma son olarak 31 yaşındaki Mike Roberts şahit oldu. İş molasında ormanda yürüyüşe çıkan Roberts, karşılaştığı şey karşısında dehşete düştü. Tüyler ürperten görüntü kısa sürede viral oldu.

Giriş Tarihi: 26.11.2022 06:21 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 06:21
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Ormanda yürüyüş yaparken karşısına çıktı! Ölü adamın parmakları kan dondurdu

Mantar meraklısı 31 yaşındaki Roberts, yeşillikler arasında gezinirken, 'ölü adamın parmakları' ile karşılaştı.

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Ormanda yürüyüş yaparken karşısına çıktı! Ölü adamın parmakları kan dondurdu

Roberts, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı.

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Ormanda yürüyüş yaparken karşısına çıktı! Ölü adamın parmakları kan dondurdu

Gördüğü şey 'Ölü adamın parmakları' olarak bilinen Xylaria Polymorpha mantarının beş sapıydı.

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Ormanda yürüyüş yaparken karşısına çıktı! Ölü adamın parmakları kan dondurdu

Roberts, 'ölü adamın parmakları' olarak nitelediği keşfini sosyal medyada paylaştı.

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Ormanda yürüyüş yaparken karşısına çıktı! Ölü adamın parmakları kan dondurdu

Görüntüler viral haline gelirken kullanıcılardan 'yerden uzanan bir ölü eline benziyor' yorumları geldi.