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Türkiye'den korkan Yunanistan'dan yeni hamle: Türk SİHA'larına karşı savaşa hazırlanıyorlar! Tarih verdiler

Türkiye'nin SİHA gücünden korkan Yunanistan, Doğu Akdeniz için kışkırtıcı hamlelerine devam ediyor.Dağlık Karabağ Savaşında başarıları ile tüm dünyada ilgi çeken Türk İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), Yunanistan'da paniğe neden oldu. SİHA ve İHA'ların başarısından dolayı endişelenen Yunanistan, Ege Denizi'nin ortasında askeri bir üs kurmak için harekete geçti. Yunanistan'ın kurulacak askeri üsse İsrail'den alacağı SİHA'ların yerleştirileceği ortaya çıktı. Son dakika bilgisine göre Yunan medyası, İsrail'den kiralanan ilk insansız hava araçlarının Nisan ayında adaya konuşlanacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 11.03.2021 15:31 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 15:37
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Türkiye'den korkan Yunanistan'dan yeni hamle: Türk SİHA'larına karşı savaşa hazırlanıyorlar! Tarih verdiler

Uçak gemisinin Akdeniz'e giriş yaptığı saatlerde binlerce kilometre uzaklıkta savaş uçaklarının da Türkiye'ye karşı havalanacağı açıklandı. Ege Denizi'nin ortasındaki adada ise yeni bir gelişme var.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye'den korkan Yunanistan'dan yeni hamle: Türk SİHA'larına karşı savaşa hazırlanıyorlar! Tarih verdiler

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da çatışmaların kaderini değiştiren Türk SİHA'larına karşı Yunanistan Ege Denizi'ndeki İskiri Adası'na (Skyros) drone üssü kuruyor. Yunan medyası, İsrail'den kiralanan ilk insansız hava araçlarının Nisan ayında adaya konuşlanacağını duyurdu.

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Türkiye'den korkan Yunanistan'dan yeni hamle: Türk SİHA'larına karşı savaşa hazırlanıyorlar! Tarih verdiler

Yunan Silahlı Kuvvetleri için yeni bir dönemi başlatacak dronelar için geri sayımın başladığını belirten To Vima gazetesi, Heron insansız hava araçlarının üç yıllığına kiralandığını aktardı.

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Türkiye'den korkan Yunanistan'dan yeni hamle: Türk SİHA'larına karşı savaşa hazırlanıyorlar! Tarih verdiler

Yunanistan, söz konusu iki drone'la Ege Denizi'ndeki Türk hareketliliğini havadan gözetlemeyi deneyecek. To Vima, iki dronenun eklenmesiyle Yunan ordusunun sadece bir seviye değil, insansız hava araçları alanında birkaç seviye birden yükseleceğini savundu.

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Türkiye'den korkan Yunanistan'dan yeni hamle: Türk SİHA'larına karşı savaşa hazırlanıyorlar! Tarih verdiler

Atina yönetimi, Türk SİHA'larının önüne geçmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden SkyKnight veya İsrail'den Demir Kubbe (Iron Dome) hava savunma sistemini de almak istiyor.

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