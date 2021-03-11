Türkiye'den korkan Yunanistan'dan yeni hamle: Türk SİHA'larına karşı savaşa hazırlanıyorlar! Tarih verdiler

Türkiye'nin SİHA gücünden korkan Yunanistan, Doğu Akdeniz için kışkırtıcı hamlelerine devam ediyor.Dağlık Karabağ Savaşında başarıları ile tüm dünyada ilgi çeken Türk İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), Yunanistan'da paniğe neden oldu. SİHA ve İHA'ların başarısından dolayı endişelenen Yunanistan, Ege Denizi'nin ortasında askeri bir üs kurmak için harekete geçti. Yunanistan'ın kurulacak askeri üsse İsrail'den alacağı SİHA'ların yerleştirileceği ortaya çıktı. Son dakika bilgisine göre Yunan medyası, İsrail'den kiralanan ilk insansız hava araçlarının Nisan ayında adaya konuşlanacağını duyurdu.