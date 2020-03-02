Türkiye sınır kapılarını açtı! Avrupa'da büyük panik...

Suriye'nin İdlib kentinde katil Beşar Esad'ın kalleş saldırısında 34 askerimizin şehit olmasının hemen sonrası Türkiye'nin aldığı flaş kararı ile açılan sınır kapıları Avrupa'da büyük panik oluşturdu. Sınırı geçmeye çalışan mültecilere Yunanistan'ın sert tepkisi gündem oldu. Yunan ordusunun mültecilere biber gazı ve ses bombası ile müdahale etmesi büyük tepki toplarken Yunanistan AB'nin dış sınırlarının korunmasından sorumlu birimi FRONTEX'i göreve çağırdı. FRONTEX, Yunanistan'a görevli ve teknik ekipman gönderme kararı alırken Almanya'nın da korkusu kararlarına yansıdı. Alman Savunma Bakanı ve koalisyon hükümetinin büyük ortağı CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer, AB'ye yaptığı çağrıda Türkiye ve Suriye'deki mülteci dramına yönelik daha kararlı bir politika izleyip, Putin ve Esad'a daha fazla baskı yapılmasını istedi.