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Türkiye sınır kapılarını açtı! Avrupa'da büyük panik...

Suriye'nin İdlib kentinde katil Beşar Esad'ın kalleş saldırısında 34 askerimizin şehit olmasının hemen sonrası Türkiye'nin aldığı flaş kararı ile açılan sınır kapıları Avrupa'da büyük panik oluşturdu. Sınırı geçmeye çalışan mültecilere Yunanistan'ın sert tepkisi gündem oldu. Yunan ordusunun mültecilere biber gazı ve ses bombası ile müdahale etmesi büyük tepki toplarken Yunanistan AB'nin dış sınırlarının korunmasından sorumlu birimi FRONTEX'i göreve çağırdı. FRONTEX, Yunanistan'a görevli ve teknik ekipman gönderme kararı alırken Almanya'nın da korkusu kararlarına yansıdı. Alman Savunma Bakanı ve koalisyon hükümetinin büyük ortağı CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer, AB'ye yaptığı çağrıda Türkiye ve Suriye'deki mülteci dramına yönelik daha kararlı bir politika izleyip, Putin ve Esad'a daha fazla baskı yapılmasını istedi.

Giriş Tarihi: 02.03.2020 13:29 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 13:32
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Türkiye sınır kapılarını açtı! Avrupa'da büyük panik...

Alman Savunma Bakanı ve koalisyon hükümetinin büyük ortağı CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer, AB'ye yaptığı çağrıda Türkiye ve Suriye'deki mülteci dramına yönelik daha kararlı bir politika izleyip, Putin ve Esad'a daha fazla baskı yapılmasını istedi.

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Türkiye sınır kapılarını açtı! Avrupa'da büyük panik...

Karrenbauer, "AB ve ABD şimdi siyasi müzakerelerin Suriye'deki korkunç savaşı sona erdirmesinin yolunu açması için Esad ve Putin üzerindeki baskıyı artırmalı" dedi.

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Türkiye sınır kapılarını açtı! Avrupa'da büyük panik...

EK PARA VE YARDIMDA BULUNALIM

Başbakan Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) nisan ayında yapacağı kurultayda genel başkan adayı olduğunu açıklayan Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, Türkiye'nin milyonlarca mülteciyi barındırdığını hatırlatarak "Avrupa Birliği (AB) bu yüzden mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye'ye ek para ve ek yardımlarda bulunmalı" şeklinde konuştu.

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Türkiye sınır kapılarını açtı! Avrupa'da büyük panik...

Röttgen, Türkiye'nin kapılarını açmasını sadece tehdit olarak okumamak gerektiğini belirtirken, bunun bir yardım çağrısı olarak da anlamak gerektiğini söyledi.

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Türkiye sınır kapılarını açtı! Avrupa'da büyük panik...

RUSYA BEDEL ÖDEMEDİ

Rusya'ya karşı daha ağır yaptırımlar uygulama çağrısı da yapan Röttgen "Putin, Esad ile birlikte yükselttiği savaş için bugüne kadar hiç bedel ödemedi. Bu yüzden AB dışişleri bakanlarının barışçıl çağrılarını karşılıksız bıraktı" dedi.