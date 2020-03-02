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Beyaz Saray önünde Türkiye'ye destek gösterisi! İşte o anlar

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) öncülüğünde düzenlenen ve diğer Türk derneklerinin de katıldığı gösteride Suriyeli, Filistinli, Azerbaycanlı, Mısırlı ve diğer bazı ülke kökenli Amerikalı Müslümanlar da yer aldı

Giriş Tarihi: 02.03.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 13:31
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Beyaz Saray önünde Türkiye'ye destek gösterisi! İşte o anlar

ABD'de yaşayan Türkler ile Amerikalı Müslüman toplum temsilcileri, Türkiye'nin İdlib'deki operasyonuna destek ve şehitleri anma gösterisi düzenledi.

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Beyaz Saray önünde Türkiye'ye destek gösterisi! İşte o anlar

Beyaz Saray önünde toplanan bin civarında Amerikalı Türk ve diğer milletlere mensup gösterici, ellerinde Türk bayrakları ve sloganlarla Türkiye'ye destek verdi.

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Beyaz Saray önünde Türkiye'ye destek gösterisi! İşte o anlar

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) öncülüğünde düzenlenen ve diğer Türk derneklerinin de katıldığı gösteride Suriyeli, Filistinli, Azerbaycanlı, Mısırlı ve diğer bazı ülke kökenli Amerikalı Müslümanlar da yer aldı.

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Beyaz Saray önünde Türkiye'ye destek gösterisi! İşte o anlar

ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLDİ

İstiklal Marşı ve şehitler için saygı duruşunun ardından, İdlib'de şehit olan 33 Türk askeri için dua edildi, şehit askerlerin isimleri tek tek anıldı ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde Mehmetçiğe destek sloganları atıldı.

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Beyaz Saray önünde Türkiye'ye destek gösterisi! İşte o anlar

Amerika Diyanet Merkezi (DCA) Başkan Yardımcısı Fatih Kanca şehitler için dua ederken, TASC Eşbaşkanı Günay Evinch, Kuzey Amerika Azerbaycanlılar Toplumu Başkan Yardımcısı Rahim Shahbazi, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad ile Filistin İçin Amerikalı Müslümanlar Ulusal Direktörü Osama Abuirshaid birer konuşma yaptı.