Beyaz Saray önünde Türkiye'ye destek gösterisi! İşte o anlar

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) öncülüğünde düzenlenen ve diğer Türk derneklerinin de katıldığı gösteride Suriyeli, Filistinli, Azerbaycanlı, Mısırlı ve diğer bazı ülke kökenli Amerikalı Müslümanlar da yer aldı

Giriş Tarihi: 02.03.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 13:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





