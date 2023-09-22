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Türkçe tabelalar Kerkük sokaklarında yerlerini aldı!

Irak'ın Kerkük şehrinde Türkçe'nin resmi dil olarak kabul edilmesinin ardından Türkçe tabelalar devlet binalarına ve caddelere asıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 22.09.2023 18:49
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Türkçe tabelalar Kerkük sokaklarında yerlerini aldı!

Kerkük Valiliği tarafından geçtiğimiz Pazartesi günü yapılan açıklamada İran'ın Türkmen kenti Kerkük'te 2008 yılında alınan Türkçe'nin resmi dil olması kararı yürürlüğe girmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkçe tabelalar Kerkük sokaklarında yerlerini aldı!

Kerkük Valisi Rakan El-Cuburi'nin aldığı resmi kararın ardından tüm resmi dairelerin yanı sıra havaalanı ve ana caddelere Türkçe tabelalar asıldı.

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Türkçe tabelalar Kerkük sokaklarında yerlerini aldı!

TABELALARDA 4 DİL BİRLİKTE KULLANILDI
Kerkük Valiliği Medya ve İletişim Sorumlusu Mervan El-Ani, Kerkük'te 250 resmi dairede Arapça, Kürtçe ve Süryanice'nin yanında Türkçe yazılar eklenerek tabelaların asıldığını söyledi.

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Türkçe tabelalar Kerkük sokaklarında yerlerini aldı!

El-Ani, "Türkçe, şehirde ana dil olarak kullanılacak. Vali Rakan El-Cuburi'nin aldığı kararla Kerkük'te farklı dillerin aynı anda kullanılıyor. Herkes birlik içinde, eşit yaşamalı, herkesin kendi dilini öğrenmesi yasal hakkı olmalı" ifadelerini kullandı.

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Türkçe tabelalar Kerkük sokaklarında yerlerini aldı!

Kerküklü vatandaş İbrahim Şehap, "Türkçe dilinin tabelalara eklenmesi içimize su serpti. Evet, bu uygulama geç kaldı ama çok şükür Türkçe tabelaları gördük ve bunun tüm tabelalarda olmasını umuyoruz" dedi.