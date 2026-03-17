Türk televizyonlarında bir ilk: Lübnan’da sokaklar hayalet kente dönüştü | Bu görüntüler sadece A Haber’de

Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 11:14 Son Güncelleme: 17 Mart 2026 11:16 ahaber.com.tr - Özel Haber

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik başlattığı kara harekatı sonrası bölgedeki yıkım korkunç boyutlara ulaştı. Türk televizyonları arasında bir ilki gerçekleştirerek çatışmaların göbeğindeki Sur, Nebatiye ve Sayda kentlerine giren A Haber ekibi, sivil yerleşim yerlerindeki insani dramı ve enkaz yığınına dönen sokakları anbean görüntüledi.

İsrail ordusunun Lübnan topraklarına girmesiyle birlikte güneydeki yerleşim yerlerinde tahribatın izleri derinleşti. Kara harekatının sadece 15-20 kilometre uzağındaki Sur kentine giren A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, bölgedeki son durumu şu sözlerle aktardı: GÜNEY LÜBNAN'DAKİ YIKIMI A HABER GÖRÜNTÜLEDİ "A Haber ekibi olarak çok kritik bir noktadayız. Sur kentindeki yıkımı ilk kez biz ekranlara taşıyoruz. Hizbullah ile mücadele adı altında maalesef sivil alanlar hedef alınıyor. Dükkanlar, mağazalar ve evler yerle bir olmuş durumda." Kentte binaların camlarının tamamen patladığı ve sokakların terk edilmiş bir sessizliğe büründüğü görüldü.

NEBATİYE'DE TAHLİYE ZORBALIĞI VE STRATEJİK YIKIM İsrail'in günlerdir yoğun ateş altında tuttuğu stratejik Nebatiye kenti adeta bir enkaz yığınına dönüştü. Kent girişindeki hurda araçlar ve yıkılan binalar arasından izlenimlerini paylaşan Kurşun, "Nebatiye girişinde bizi hurda yığını haline gelmiş araçlar karşılıyor. Katil İsrail ordusunun tahliye emirleri sonrası insanlar yerinden yurdundan edildi. Burası sürekli hedef alınan bir yerleşim yeri" ifadelerini kullandı. Bölgede çatışmalar şiddetlenirken, ambulansların sınır hattına doğru gerçekleştirdiği yoğun sevkiyat ise durumun vahametini gözler önüne serdi.

SAYDA'DA SİVİL KONUTLAR ROKETLERİN HEDEFİNDE Harekatın yıkıcı etkisi sınır hattını aşarak Sayda gibi iç kesimlere de sıçradı. Bir sivil konutun vurulma anından hemen sonra olay yerine ulaşan A Haber ekibi, şarapnel parçalarının duvarları nasıl delik deşik ettiğini görüntüledi. Bölgedeki saldırıların sistematik devam ettiğini vurgulayan Ata Gündüz Kurşun, "İçeride odaların duvarları bile yıkılmış. Katil İsrail ordusu bir yandan karada çatışırken, diğer yandan Sayda, Sur ve Nebatiye'de sivil hayatı vurmaya devam ediyor" dedi.

LÜBNAN'DAKİ YIKIMIN PERDE ARKASI 1. İsrail'in Lübnan'daki hedefi neresi? İsrail ordusu "Hizbullah hedefleri" olduğunu iddia ederek Lübnan'ın güneyindeki Sur, Nebatiye ve Sayda gibi şehirleri hedef alan bir kara ve hava operasyonu yürütüyor.