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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hakkında şok iddia! Görevine dönmeyebilir
Kraliçe Elizabeth, corona virüs salgınının İngiltere'de artmasının ardından Prens Philip ile birlikte sarayına kapanmıştı. İngiltere'de hayat normale döndürülme çalışmaları başlarken Kraliçe Elizabeth hakkında şaşırtan bir iddia gündeme geldi. 94 yaşında olan Kraliçe'nin corona virüse yakalanma ihtimali nedeniyle aylarca göreve dönmeyeceği belirtildi. İşte İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan haberin detayları...
Giriş Tarihi: 11.05.2020 18:07 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 18:15
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