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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hakkında şok iddia! Görevine dönmeyebilir

Kraliçe Elizabeth, corona virüs salgınının İngiltere'de artmasının ardından Prens Philip ile birlikte sarayına kapanmıştı. İngiltere'de hayat normale döndürülme çalışmaları başlarken Kraliçe Elizabeth hakkında şaşırtan bir iddia gündeme geldi. 94 yaşında olan Kraliçe'nin corona virüse yakalanma ihtimali nedeniyle aylarca göreve dönmeyeceği belirtildi. İşte İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan haberin detayları...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 18:07 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 18:15
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hakkında şok iddia! Görevine dönmeyebilir

İngiltere'de tedbirler gevşetilmeye, hayat normale çevrilmeye çalışılsa da corona virüse yakalanma riski nedeniyle karantinada kalan 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in görev başında olmayabileceği iddia edildi.

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hakkında şok iddia! Görevine dönmeyebilir

"AŞI BULUNANA KADAR DÖNMEYEBİLİR"

İngiliz Daily Mail gazetesi, Kraliçe'nin görevden uzak kalma süresinin aşı bulunana kadar sürebileceğini yazdı.

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hakkında şok iddia! Görevine dönmeyebilir

Windsor Kalesi'nde eşi Prens Philip'le birlikte kalan ve tüm görevlerini askıya alan 94 yaşındaki Kraliçe'ye, Covid-19'a yakalanma riski nedeniyle kamu görevlerine dönmesine 'yıllarca' izin verilmeyebilir.

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hakkında şok iddia! Görevine dönmeyebilir

İddialar Başbakan Boris Johnson'un üç aşamalı geçici bir 'çıkış planı' oluşturması ve çalışmaya geri dönme çağrısı sonrası geldi.

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hakkında şok iddia! Görevine dönmeyebilir

TV VE VİDEO BAĞLANTILARINDA OLACAK

Kraliyet biyografisi yazarı Andrew Morton, The Sun gazetesine programının sonbahara kadar devam etmesi beklenmeyen Kraliçe'nin asla normal görevlerine geri dönemeyeceğini ve büyük olasılıkla TV veya video bağlantılarında görüneceğini söyledi.