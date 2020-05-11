İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hakkında şok iddia! Görevine dönmeyebilir

TV VE VİDEO BAĞLANTILARINDA OLACAK

Kraliyet biyografisi yazarı Andrew Morton, The Sun gazetesine programının sonbahara kadar devam etmesi beklenmeyen Kraliçe'nin asla normal görevlerine geri dönemeyeceğini ve büyük olasılıkla TV veya video bağlantılarında görüneceğini söyledi.