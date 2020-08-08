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Türk heyetine Lübnan'da yoğun ilgi! Üst düzey ziyaretten dikkat çeken kareler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlamanın meydana geldiği limanda incelemelerde bulundu. Başkent Beyrut'ta vatandaşlarla buluşan Oktay ve Çavuşoğlu'na yoğun ilgi gösterildi. Beyrut limanı civarında toplanan halka seslenen Oktay, "Buradaki patlama bizi derinden etkiledi. Yaralarınızı sarmak için buradayız. Her türlü destek için yanınızdayız. Patlama bizi de yaraladı, yaraları saracağız. Kardeşliğimiz daha da pekişecek." dedi. Çavuşoğlu ise "'Ben Türkmen'im' diyen tüm soydaşlarımızı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğiz." ifadelerini kullandı. İşte ziyaretten çarpıcı kareler...
Giriş Tarihi: 08.08.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 17:39
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