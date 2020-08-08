Türk heyetine Lübnan'da yoğun ilgi! Üst düzey ziyaretten dikkat çeken kareler

Burada da basına açıklamalarda bulunan Oktay, "Şu anda Lübnan'da Beyrut'taki patlamanın olduğu tam merkezdeyiz. Yani 2 bin 759 tonluk amonyum nitratın patladığı deponun bulunduğu yerdeyiz. Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine Sayın Dışişleri Bakanımız ve Lübnan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanımız, Meclis grubumuzdan da birlikte, buradayız. Lübnanlı kardeşlerimize, Lübnan devletine ve Lübnan halkına Cumhurbaşkanımızın, Türk milletimizin baş salığı dileklerini ve geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere buradayız. Aynı zamanda da her türlü imkânlarımızla da yine aynı şekilde Lübnan Devleti ve Lübnan halkının, kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek üzere buradayız" şeklinde konuştu.