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Türk heyetine Lübnan'da yoğun ilgi! Üst düzey ziyaretten dikkat çeken kareler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlamanın meydana geldiği limanda incelemelerde bulundu. Başkent Beyrut'ta vatandaşlarla buluşan Oktay ve Çavuşoğlu'na yoğun ilgi gösterildi. Beyrut limanı civarında toplanan halka seslenen Oktay, "Buradaki patlama bizi derinden etkiledi. Yaralarınızı sarmak için buradayız. Her türlü destek için yanınızdayız. Patlama bizi de yaraladı, yaraları saracağız. Kardeşliğimiz daha da pekişecek." dedi. Çavuşoğlu ise "'Ben Türkmen'im' diyen tüm soydaşlarımızı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğiz." ifadelerini kullandı. İşte ziyaretten çarpıcı kareler...

Giriş Tarihi: 08.08.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 17:39
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Türk heyetine Lübnan'da yoğun ilgi! Üst düzey ziyaretten dikkat çeken kareler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beyrut Limanı civarında toplanan halka seslendi. Fuat Oktay, "Buradaki patlama bizin derinden etkiledi. Yaralarınızı sarmak için buradayız. Her türlü destek için yanınızdayız. Patlama bizi de yaraladı, yaraları saracağız. Kardeşliğimiz daha da pekişecek." dedi.

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Türk heyetine Lübnan'da yoğun ilgi! Üst düzey ziyaretten dikkat çeken kareler

Çavuşoğlu da, "Ben Türkmen'im diyen tüm soydaşlarımızı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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Türk heyetine Lübnan'da yoğun ilgi! Üst düzey ziyaretten dikkat çeken kareler

Patlamanın meydana geldiği limanda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, başkent Beyrut'ta patlamanın meydana geldiği limanda incelemelerde bulundu. Oktay, sosyal medya hesabından incelemeye ilişkin "Beyrut'u ziyaret ederek, yaşanan büyük talihsizlik sonrasında kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerimizden bilgi aldık" ifadelerini kullandı.

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Türk heyetine Lübnan'da yoğun ilgi! Üst düzey ziyaretten dikkat çeken kareler

Burada da basına açıklamalarda bulunan Oktay, "Şu anda Lübnan'da Beyrut'taki patlamanın olduğu tam merkezdeyiz. Yani 2 bin 759 tonluk amonyum nitratın patladığı deponun bulunduğu yerdeyiz. Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine Sayın Dışişleri Bakanımız ve Lübnan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanımız, Meclis grubumuzdan da birlikte, buradayız. Lübnanlı kardeşlerimize, Lübnan devletine ve Lübnan halkına Cumhurbaşkanımızın, Türk milletimizin baş salığı dileklerini ve geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere buradayız. Aynı zamanda da her türlü imkânlarımızla da yine aynı şekilde Lübnan Devleti ve Lübnan halkının, kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek üzere buradayız" şeklinde konuştu.

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Türk heyetine Lübnan'da yoğun ilgi! Üst düzey ziyaretten dikkat çeken kareler

"TIBBİ MALZEMELERİMİZLE, İLAÇLARIMIZLA VE GIDA YARDIMIYLA BURADA OLDUK"

Basına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sözlerine şu şekilde devam etti:
"İlk andan itibaren Cumhurbaşkanımız, Lübnan Cumhurbaşkanı Sayın Avn'ı aradılar. Hem baş salığı, geçmiş olsun dileklerini ilettiler hem de anında harekete geçmemizle ilgili de bizlere talimatlarını verdiler. Sayın Lübnan Cumhurbaşkanına da her türlü desteğe hazır olduğumuzu ifade ettiler.