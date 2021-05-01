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Son dakika | Koronavirüs yakıp geçti! Yeni kriz patladı! Üretimi askıya aldılar

Son dakika haberi... İnsanlık dramının yaşandığı Hindistan'da koronavirüs vaka ve ölümleri hem sağlık sistemini çökertti hem de ekonomiyi durdurma noktasına getirdi. Birçok firma Hindistan'daki üretimini belli bir süreye kadar askıya alma kararı aldı. Virüsle mücadelede her gün 300 binden fazla vaka görülen Hindistan'da yabancı firmaların aldığı bu karar, ülke ekonomisine büyük zarar verdi. İşte koronavirüsün yakıp geçtiği ülkeden son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 01.05.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 10:54
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Son dakika | Koronavirüs yakıp geçti! Yeni kriz patladı! Üretimi askıya aldılar

Koronavirüs salgınının tüm dünyada yayılması ile birlikte fabrikalar önce durdu, sonra düşük kapasite ile çalışmaya başladı.

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Son dakika | Koronavirüs yakıp geçti! Yeni kriz patladı! Üretimi askıya aldılar
Dünyada hem üretim hem satış rakamları ciddi ölçüde beklenenin altına indi. Türkiye bir miktar pozitif ayrışmış olsa da ihracatı olumsuz etkilendi.
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Son dakika | Koronavirüs yakıp geçti! Yeni kriz patladı! Üretimi askıya aldılar
2021’e gelindiğinde dünya çapında toparlanma sesleri yükselirken, konteyner tedarik sıkıntısı, Süveyş Kanalı'nın kapanması ve yarı iletken çip krizi gibi yeni sorunlar gündeme geldi.
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Son dakika | Koronavirüs yakıp geçti! Yeni kriz patladı! Üretimi askıya aldılar

Hürriyet'in haberine göre; şimdi ise mutasyona uğrayan virüs ile birlikte Hindistan'dan yeni bir kriz sesi yükseldi. Oksijen yetersizliği. Bölgede üretim yapan önde gelen Uzak Doğulu markalar üretimi durdurma kararı aldılar.

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Son dakika | Koronavirüs yakıp geçti! Yeni kriz patladı! Üretimi askıya aldılar

PEŞ PEŞE DURDURMA KARARI
Honda, perşembe günü yaptığı açıklamada, 15 Mayıs'a kadar dört tesisinde motosiklet üretimini durduracağını açıkladı.