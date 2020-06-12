Tüm dünya şoke oldu! Plaja mezar kazdılar

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 30 bin 412 artarak 802 bin 828' yükseldi. Ülkede 345 bin 595 kişinin de iyileştiği belirtildi. Yaklaşık 46 milyon nüfusuyla ülkenin ticari merkezi Sao Paulo eyaleti, 162 bin 520 vaka ve 10 bin 145 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor. Öte yandan koronovirüs salgının en yoğun yaşandığı ülkelerin başında gelen Brezilya'da çekilen görüntüler dünyayı şoke etmiş durumda.