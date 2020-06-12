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Tüm dünya şoke oldu! Plaja mezar kazdılar

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 30 bin 412 artarak 802 bin 828' yükseldi. Ülkede 345 bin 595 kişinin de iyileştiği belirtildi. Yaklaşık 46 milyon nüfusuyla ülkenin ticari merkezi Sao Paulo eyaleti, 162 bin 520 vaka ve 10 bin 145 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor. Öte yandan koronovirüs salgının en yoğun yaşandığı ülkelerin başında gelen Brezilya'da çekilen görüntüler dünyayı şoke etmiş durumda.

Giriş Tarihi: 12.06.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 16:29
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Tüm dünya şoke oldu! Plaja mezar kazdılar GALERİ DEVAM EDİYOR

Latin Amerika ülkesi Brezilya Covid-19'undan en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor.

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Tüm dünya şoke oldu! Plaja mezar kazdılar

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 30 bin 412 artarak 802 bin 828' yükseldi. Ülkede 345 bin 595 kişinin de iyileştiği belirtildi.

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Tüm dünya şoke oldu! Plaja mezar kazdılar

Yaklaşık 46 milyon nüfusuyla ülkenin ticari merkezi Sao Paulo eyaleti, 162 bin 520 vaka ve 10 bin 145 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

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Tüm dünya şoke oldu! Plaja mezar kazdılar

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 7 bin 363 kişinin ölümüne neden olan virüs, 75 bin 775 kişide görüldü.

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Tüm dünya şoke oldu! Plaja mezar kazdılar

SALGININ MERKEZ ÜSSÜ OLDU
Dünyada ABD'den sonra en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü 211 milyondan fazla nüfusa sahip Brezilya, "Latin Amerika'da salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.