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SON DAKİKA HABERİ: Resmen onay çıktı! Corona virüs aşısı başlıyor!
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 619 bin 198'e ulaştı. Öte yandan corona virüs aşısı ile ilgili yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Aşıya resmen onay çıktı! Corona virüs aşısı "başlıyor!" İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.06.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 17:38
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