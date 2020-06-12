SON DAKİKA HABERİ: Resmen onay çıktı! Corona virüs aşısı başlıyor!

VAKA SAYISI 50 BİNİ AŞAN ÜLKELER

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (805 bin 649), Rusya (511 bin 423), Hindistan (298 bin 283), İngiltere (291 bin 409), İspanya (289 bin 787), İtalya (236 bin 142), Peru (214 bin 788), Almanya (186 bin 795), İran (180 bin 156), Türkiye (174 bin 23), Fransa (155 bin 561), Şili (154 bin 92), Meksika (133 bin 974), Pakistan (125 bin 933), Suudi Arabistan (116 bin 21), Kanada (97 bin 530), Çin (83 bin 64), Bangladeş (81 bin 523), Katar (76 bin 588), Belçika (59 bin 819), Güney Afrika (58 bin 568) ve Belarus (51 bin 816)."