TRUMP SORDU, PİLOT YARBAYDAN F-16'YA ÖVGÜ

Öte yandan Trump'ın Şükran Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği askerlerle telefon görüşmesinde, F-16 savaş uçaklarına ilişkin dikkat çeken diyalog yaşandı.

Fox News televizyonunun haberine göre Trump, Şükran Günü dolayısıyla Florida eyaletindeki Mar-a-Lago konutundan ABD Hava Kuvvetlerinde görevli Pilot Yarbay Brant Smith ile telefonda görüştü.

Görüşme sırasında Trump, Smith'e bugüne kadar kullandığı F-16 savaş uçağının, F-22 ve F-35 savaş uçaklarıyla karşılaştırıldığında nasıl bir performans sergilediğini sordu.

Smith, F-16'nın dünyanın en iyi savaş uçağı olduğunu ifade ederek, "Her türlü F-16. Başka bir uçağa geçmem için bana para verseniz bile kabul etmem." yanıtını verdi.

F-16 Viper olarak da bilinen Fighting Falcon'un "her işi yapabildiğini" belirten Smith, F-22 ve F-35 savaş uçaklarının da kendi özellikleri bakımından hakkının verilmesi gerektiğini söyledi.

ŞÜKRAN GÜNÜ'NDE ASKERLERLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Trump, Şükran Günü kapsamında ABD ordusunun farklı kollarında görev yapan askerlerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

ABD basınında yer alan haberlerde, Pilot Yarbay Smith'in 9 ayı aşkın süredir Suudi Arabistan'da görev yaptığı ve bağlı bulunduğu filonun bu yıl 2 binden fazla sorti uçuşu gerçekleştirdiği aktarıldı.

ABD'de her yıl kasım ayının dördüncü perşembesi Şükran Günü olarak kutlanıyor.