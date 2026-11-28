Trump'tan peş peşe dikkat çeken çıkışlar! Golf sahası İçin "Tanrı izliyor", F-16 için o soru...
ABD Başkanı Donald Trump'ın golf sahasına dönüştürmek istediği Washington'daki East Potomac Parkı, şiddetli yağışın ardından sular altında kaldı. Parkı "Çöp Adası" olarak nitelendiren Trump, projeye engel olan yargıcı hedef alarak "Tanrı izliyor olmalı" şeklinde dikkat çeken yorumda bulundu. Öte yandan Trump'ın Şükran Günü dolayısıyla görüştüğü Pilot Yarbay Brant Smith'e F-16, F-22 ve F-35 savaş uçaklarını sorması dikkat çekti.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından East Potomac Parkı'ndaki golf sahası projesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Parkı "Çöp Adası" olarak nitelendiren Trump, önceki gün etkili olan şiddetli yağışın ardından alanın sular altında kalmasına değinerek, "Tanrı, büyük bir golf sahasının inşa edilmesini engellemek için siyasi olarak mümkün olan her şeyi yapan bir yargıçla yaşadığımız sorunları izliyor olmalı." ifadelerini kullandı.
Trump, söz konusu sahanın artık tehlikeli ve yaşanmaz durumda olduğunu öne sürerek, projeye daha fazla gecikmeden devam edilebilmesi için yargıçtan derhal izin vermesini talep etti.
Ortaya çıkacak sonuçtan yargıcın çok gurur duyacağını savunan Trump, böylesine "saçma ve anlamsız bir dava" nedeniyle Temyiz Mahkemelerine başvurmak zorunda kalmanın da "utanç verici" olduğunu belirtti.
GOLF PROJESİNE YARGI ENGELİ
ABD Bölge Yargıcı Ana C. Reyes, geçen ay Trump yönetiminin daha büyük bir tesise dönüştürmeyi planladığı "East Potomac Golf Links" adlı golf sahasının bulunduğu alandaki ağaç kesme girişimlerini durdurma kararı almıştı.