EDİ RAMA HÜKÜMETİNE VE EKONOMİK KRİZE TEPKİ

Göstericilerin günler öncesinden bugüne hazırlandığı belirtilirken, protestoların arkasında son haftalarda biriken siyasi ve ekonomik gerilimlerin bulunduğu kaydedildi. Tiran'daki tepkinin nedenlerini değerlendiren İlhan Tahsin, "Geçtiğimiz haftalarda da Arnavutluk'ta Amerika Birleşik Devletleri şirketlerine ve İsrail'e satılan bazı taşınmaz malların otel yapımı ve turizme yönelik satışı dolayısıyla protestolar yaşanmıştı. Edi Rama hükümetine karşı ciddi anlamda bir tepki var. Var olan ekonomik kriz dolayısıyla da halkın sokaklara inmesi ve bu isyanın yaşanması söz konusu oldu." sözleriyle aktardı.



