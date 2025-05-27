Yakın dostluk bitti mi? Putin ve Trump arasında soğuk rüzgar! ABD'den Rusya'ya gözdağı

Kaynaklara göre, Trump barış görüşmelerinden de yorulmuş durumda ve son bir diplomatik girişim işe yaramazsa süreci tamamen terk etmeyi değerlendiriyor. Bu, göreve gelir gelmez savaşı sona erdireceğini vaat eden Trump için çarpıcı bir değişim anlamına geliyor. ABD'nin barış sürecinden çekilmesi halinde Ukrayna'ya askeri destek politikasının ne yönde şekilleneceği ise belirsizliğini koruyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada "Başkan Trump, müzakereyle sağlanacak bir barış anlaşması görmek istiyor. Ama aynı zamanda tüm seçenekleri akıllıca masada tutuyor." dedi.