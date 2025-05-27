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Yakın dostluk bitti mi? Putin ve Trump arasında soğuk rüzgar! ABD'den Rusya'ya gözdağı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik yeni saldırılar gerçekleştirmesi ve barış görüşmelerinin yavaş ilerlemesi nedeniyle Moskova'ya yönelik yeni yaptırımları gündemine aldı. Konuya yakın kaynaklara göre Trump, bu hafta içerisinde Kremlin'i masada taviz vermeye zorlayacak adımları değerlendirmeye başladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.05.2025 11:13 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 11:33
Trump’ın Rusya’ya sabrı taştı mı? Yaptırımlar gündemde!

ABD merkezli Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırılar ve barış karşıtı tutumu nedeniyle Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor.

Trump’ın Rusya’ya sabrı taştı mı? Yaptırımlar gündemde!

WSJ'nin haberine göre yeni yaptırımların bankacılık sektörünü hedef almayabileceği belirtilirken, Ukrayna'nın desteklediği ancak Rusya'nın uzun süredir reddettiği 30 günlük bir ateşkese Moskova'yı ikna etmek için farklı seçenekler masaya yatırılıyor.

Öte yandan, Trump henüz yaptırımlar konusunda kesin bir karar vermiş değil.

Trump’ın Rusya’ya sabrı taştı mı? Yaptırımlar gündemde!

"Ne oldu bu adama?": Trump, Putin'e açıkça öfkesini dile getirdi

Trump, pazar günü yaptığı açıklamada yeni yaptırımların masada olduğunu belirtti ve Putin için sert ifadeler kullandı:

"Kesinlikle düşünüyorum, Çok sayıda insanı öldürüyor. Ona ne oldu bilmiyorum. Ne halt oldu bu adama?"

Trump’ın Rusya’ya sabrı taştı mı? Yaptırımlar gündemde!

Kaynaklara göre, Trump barış görüşmelerinden de yorulmuş durumda ve son bir diplomatik girişim işe yaramazsa süreci tamamen terk etmeyi değerlendiriyor. Bu, göreve gelir gelmez savaşı sona erdireceğini vaat eden Trump için çarpıcı bir değişim anlamına geliyor. ABD'nin barış sürecinden çekilmesi halinde Ukrayna'ya askeri destek politikasının ne yönde şekilleneceği ise belirsizliğini koruyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada "Başkan Trump, müzakereyle sağlanacak bir barış anlaşması görmek istiyor. Ama aynı zamanda tüm seçenekleri akıllıca masada tutuyor." dedi.

Trump’ın Rusya’ya sabrı taştı mı? Yaptırımlar gündemde!

Trump ve Putin arasındaki "Özel" ilişki zedeleniyor

Trump, göreve başladığında Putin ile olan kişisel ilişkisi sayesinde ABD-Rusya ilişkilerini iyileştirebileceğine inanıyordu. Ancak Ukrayna ile barış konusunda Putin'den beklediği tavizleri alamadı. Üstelik son günlerde savaş daha da şiddetlendi.

Trump’ın Rusya’ya sabrı taştı mı? Yaptırımlar gündemde!

Trump'ın pazar günü yaptığı açıklamadan sadece saatler sonra Rusya, Ukrayna'ya bugüne kadarki en büyük insansız hava aracı ve füze saldırısını gerçekleştirdi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın 350'den fazla patlayıcı yüklü drone ve en az 9 seyir füzesi fırlattığını açıkladı. Moskova, saldırıları Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik bombalı eylemlerine misilleme olarak duyurdu.

Trump’ın Rusya’ya sabrı taştı mı? Yaptırımlar gündemde!

Batı'dan Ukrayna'ya yeni destek: Silahlarda menzil sınırı kaldırılıyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, pazartesi günü yaptığı açıklamada ABD, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'ın Ukrayna'ya tedarik ettikleri silahların kullanımındaki menzil sınırlamasını kaldıracaklarını açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte, Ukrayna artık Rusya içindeki daha derin askeri hedefleri vurabilecek. Biden yönetimi daha önce bu sınırlamaların kaldırılmasına savaşın tırmanacağı endişesiyle karşı çıkmıştı. Beyaz Saray ise bu yeni karara ilişkin yorum yapmadı.

Trump’ın Rusya’ya sabrı taştı mı? Yaptırımlar gündemde!

"Roketler gönderiyor, ben bunu hiç beğenmiyorum"

WSJ'ye göre Trump, Putin'e karşı tonunu giderek sertleştiriyor.

"Onu uzun zamandır tanıyorum, her zaman iyi geçindik ama şimdi şehirlere roket gönderiyor, insanları öldürüyor ve bu hiç hoşuma gitmiyor. Biz konuşurken o Kiev ve başka şehirlere roket gönderiyor. Bu hiç hoşuma gitmiyor."

ABD'nin eski Ukrayna Büyükelçisi William Taylor, Trump'ın Putin'in gerçek yüzünü anlamaya başladığını söyledi. Ancak bu sert söylemlerin yaptırıma dönüşüp dönüşmeyeceği hâlâ belirsizliğini koruyor.

Trump’ın Rusya’ya sabrı taştı mı? Yaptırımlar gündemde!

Trump'ın zihnini etkileyen üç ana unsur

WJ'ye konuşan yetkililere göre Trump'ın düşüncelerini şekillendiren üç ana unsur bulunuyor:

  1. Zelenskiy'e Karşı Duyduğu Antipati: Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yaptırımları savunarak çatışmayı körüklediğini düşünüyor. Zelenskiy her ne kadar ateşkesi kabul etmiş olsa da, Trump pazar günü sosyal medya üzerinden Zelenskiy'i sert bir dille eleştirdi:

    "Ülkesine yaptığı açıklamalarla hiç fayda sağlamıyor."

  2. Yaptırımların Ekonomik Etkisi: Trump, ek yaptırımların Rusya'yı durdurmayacağını ama ABD-Rusya ticari ilişkilerinin yeniden canlandırılmasını zorlaştıracağını savunuyor.

  3. Putin'e Olan Kişisel Güveni: Trump, Putin'i tanıdığını ve onun savaşın bitmesi için kişisel bir iyilik yapacağını düşünüyordu. Ancak geçen hafta Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, Rus liderin ateşkese yanaşmaması bu inancı sarsmış durumda.

Trump, sonrasında Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yaptığı bir telefon görüşmesinde de Putin'in barış istemediğini düşündüğünü ifade etti.

Trump’ın Rusya’ya sabrı taştı mı? Yaptırımlar gündemde!

Senatodan Kremlin'e yeni baskı: 80'den fazla senatör destekte

Bu süreçte ABD Senatosu da Kremlin üzerindeki baskıyı artırmaya hazırlanıyor.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Richard Blumenthal, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar ve Rus petrolü, doğalgazı ve uranyumunu satın alan ülkelere ağır vergiler getirecek bir yasa tasarısı sundular.

Bu girişim, 80'den fazla senatörün desteğini almış durumda.

Ancak Başkan Trump'ın yeni yaptırım uygulayıp uygulamayacağı belirsizliğini koruyor.

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