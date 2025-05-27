27 Mayıs 2025, Salı
Yakın dostluk bitti mi? Putin ve Trump arasında soğuk rüzgar! ABD'den Rusya'ya gözdağı
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik yeni saldırılar gerçekleştirmesi ve barış görüşmelerinin yavaş ilerlemesi nedeniyle Moskova'ya yönelik yeni yaptırımları gündemine aldı. Konuya yakın kaynaklara göre Trump, bu hafta içerisinde Kremlin'i masada taviz vermeye zorlayacak adımları değerlendirmeye başladı.
Giriş Tarihi: 27.05.2025 11:13 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 11:33