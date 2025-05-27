27 Mayıs 2025, Salı
İsrail neden Mescid-i Aksa'nın altını kazıyor? Netanyahu'dan tünelde provokatif video! Tepkiler çığ gibi hem dünyadan hem siyonistlerden...
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde yürüttüğü barbar saldırılar nedeniyle kamuoyunda "soykırımın mimarı" olarak bilinirken, bu kez Kudüs'te verdiği bir görüntüyle yeni bir kriz başlattı. Kudüs'ün en tartışmalı noktalarından biri olan ve Mescid-i Aksa'nın da yer aldığı Eski Şehir'in altındaki arkeolojik tünellerde çektiği video, yalnızca Filistinlilerden değil, İsrail kamuoyundan da sert tepki gördü.
Giriş Tarihi: 27.05.2025 14:02 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 14:02