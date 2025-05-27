İsrail neden Mescid-i Aksa’nın altını kazıyor? Netanyahu’dan tünelde provokatif video! Tepkiler çığ gibi hem dünyadan hem siyonistlerden...

İsrail İçinden de tepkiler: Rehineler umurunda mı?

İsrail'in aşırı sağcı hükümetine yönelik eleştiriler yalnızca Filistin'den değil, İsrail halkından da yükseliyor. Özellikle Hamas'ın elindeki rehinelerin aileleri, hükümeti ilgisizlikle ve siyasi şovlarla suçluyor. Netanyahu'nun "bugün ya da yarın rehinelere dair haber vereceğiz" şeklindeki sözleri, kendi danışmanları tarafından bile sonradan "yalnızca bir mecazdı" diyerek yumuşatıldı.

Bu ifadeler, Gazze'deki kanlı saldırıların hemen ardından geldiği için daha da tepki çekti.