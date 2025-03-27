Trump’ın İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem El Salvador’da hapishaneleri ziyaret etti! Suçlulara tehditler savurdu! İşte çok çarpıcı görüntüler..

"FİRAR EDENLERİN YAKALANMASINA YÖNELİK GÜVENLİK İTTİFAKI"

Noem, ülkenin çetelere karşı yürüttüğü sert politikalar nedeniyle ABD'deki sağ kesim tarafından övgüyle anılan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile de bir araya geldi.

Noem, "El Salvador ile kurduğumuz bu benzersiz ilişki, diğer ülkeler için de ABD ile nasıl iş birliği yapabileceklerine dair bir model olacak." dedi.

Ziyarette, ABD ve El Salvador arasındaki 'Firar Edenlerin Yakalanmasına Yönelik Güvenlik İttifakı' (SAFE) doğrultusunda yeni bir iş birliği protokolünün imzalandığı bildirildi. Bu anlaşmayla suçluların adli sicil bilgileri ve kaçakların verilerinin daha hızlı paylaşılmasının amaçlandığı ifade edildi.