27 Mart 2025, Perşembe
Trump'ın İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem El Salvador'da hapishaneleri ziyaret etti! Suçlulara tehditler savurdu! İşte çok çarpıcı görüntüler..
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, El Salvador'a yaptığı resmi ziyarette ülkesinin iade ettiği suçluların bulunduğu hapishaneleri inceledi. Ziyaret görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayıp, ABD'de bulunan yasa dışı göçmenlere tehditler savuran Noem'e tepki yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Noem'in ziyareti sırasında verdiği pozların insanlık onurunu zedelediğini ifade etti. İşte film sahnesini aratmayan o çarpıcı görüntüler...
Giriş Tarihi: 27.03.2025 12:33 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 12:33