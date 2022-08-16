Trump'a FBI şoku! 40 ajan 9 saat arama yaptı! ABD'den net uyarı: Zararı artar

ABD eski başkanı Donald Trump'ın evine yapılan FBI baskından yeni detaylar gelmeye devam ediyor. 40 ajanla 9 saat süren FBI araması sonrası Trump'tan, "Vay! FBI tarafından Mar-a-Lago'ya yapılan baskında üç pasaportum çalındı." açıklaması gelmişti. ABD Adalet Bakanlığı'ndan gelen uyarıda ise, "Zararı daha da artar." ifadelerine yer verildi.