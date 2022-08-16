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Trump'a FBI şoku! 40 ajan 9 saat arama yaptı! ABD'den net uyarı: Zararı artar

ABD eski başkanı Donald Trump'ın evine yapılan FBI baskından yeni detaylar gelmeye devam ediyor. 40 ajanla 9 saat süren FBI araması sonrası Trump'tan, "Vay! FBI tarafından Mar-a-Lago'ya yapılan baskında üç pasaportum çalındı." açıklaması gelmişti. ABD Adalet Bakanlığı'ndan gelen uyarıda ise, "Zararı daha da artar." ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 16.08.2022 10:28
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Trump’a FBI şoku! 40 ajan 9 saat arama yaptı! ABD’den net uyarı: Zararı artar

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın evine yapılan FBI baskınından yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

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Trump’a FBI şoku! 40 ajan 9 saat arama yaptı! ABD’den net uyarı: Zararı artar

ABD Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının, 8 Ağustos'ta eski Başkan Donald Trump'ın evine düzenledikleri baskında arama emriyle ilgili argümanların açıklanmasını reddetti.

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Trump’a FBI şoku! 40 ajan 9 saat arama yaptı! ABD’den net uyarı: Zararı artar

İŞ BİRLİĞİ SEKTEYE UĞRAR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hükümetin beyanının bu aşamada ifşa edilmesi, muhtemelen, bu soruşturma ilerledikçe ve diğer yüksek profilli soruşturmalarda yardım istenebilecek tanıkların gelecekteki iş birliğini sekteye uğratacaktır." ifadesine yer verildi.

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Trump’a FBI şoku! 40 ajan 9 saat arama yaptı! ABD’den net uyarı: Zararı artar

ZARARLARI DAHA DA ARTAR

Açıklamada ayrıca "Bu soruşturmanın son derece gizli materyalleri içermesi, soruşturmanın bütünlüğünün korunması gereğinin altını çizmekte ve bilgilerin zamanından önce veya uygunsuz şekilde kamuya ifşa edilmesi halinde ortaya çıkabilecek zararı daha da artırmaktadır." uyarısı yapıldı.

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Trump’a FBI şoku! 40 ajan 9 saat arama yaptı! ABD’den net uyarı: Zararı artar

ABD'nin önde gelen medya kuruluşları, federal mahkemeden, FBI ajanlarının geçen hafta Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinde arama yapmak zorunda kalmasının muhtemel nedenini açıklayan argümanı ortaya koyan yeminli beyanın açıklanması başvurusunda bulunmuştu.