AB ülkesi Türk SİHA'sı almak için sıraya girdi! Savaş alanında yeni bir yol

Türkiye'nin Karabağ ve Rusya-Ukrayna savaşına damga vuran SİHA'ları dünya çapında ilgi görmeye devam ediyor. Son yıllarda yerli üretim İHA/SİHA'lar başta olmak üzere savunma sanayinde yaptığı hamlelerle tartışılmaz bir bölgesel güç haline gelen Türkiye, Batılı ülkeler tarafından da yakından takip ediliyor. Son olarak AB üyesi bir ülke Türk İHA'sı almak için harekete geçti.