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AB ülkesi Türk SİHA'sı almak için sıraya girdi! Savaş alanında yeni bir yol

Türkiye'nin Karabağ ve Rusya-Ukrayna savaşına damga vuran SİHA'ları dünya çapında ilgi görmeye devam ediyor. Son yıllarda yerli üretim İHA/SİHA'lar başta olmak üzere savunma sanayinde yaptığı hamlelerle tartışılmaz bir bölgesel güç haline gelen Türkiye, Batılı ülkeler tarafından da yakından takip ediliyor. Son olarak AB üyesi bir ülke Türk İHA'sı almak için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 16.08.2022 16:47 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 16:49
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AB ülkesi Türk SİHA’sı almak için sıraya girdi! Savaş alanında yeni bir yol

Macaristan Teknoloji ve Sanayi Bakanı Laszlo Palkovics, Türkiye ziyareti kapsamında insansız hava araçları (İHA) alanında iş birliklerini masaya yatırdıklarını belirterek, "Türkiye'nin ürettiği bu araçlar, savaş alanında yeni bir yol olduğunu gösterdi." dedi.

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AB ülkesi Türk SİHA’sı almak için sıraya girdi! Savaş alanında yeni bir yol

Palkovics, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da soruları yanıtladı.

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AB ülkesi Türk SİHA’sı almak için sıraya girdi! Savaş alanında yeni bir yol

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la görüşmesinde, ikili sanayi ve teknoloji iş birliğini geliştirmeyi ele aldıklarını söyleyen Palkovics, "İlişkilerimiz zaten iyi, sürekli yeni iş birlikleri imkanlarına bakıyoruz. İnşaat sanayinde önemli iş birliklerimiz var, bugünün en önemli konusu olan savunma sanayi iş birliğimiz var." ifadesini kullandı.

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AB ülkesi Türk SİHA’sı almak için sıraya girdi! Savaş alanında yeni bir yol

TÜRK SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİ ALACAĞIZ

Palkovics, Macaristan-Türkiye arasındaki savunma sanayi alanındaki iş birliklerine işaret ederek, "Macar ordusu, Türk savunma sanayi ürünleri alma kararı aldı. Zırhlı personel taşıyıcı alanında önde gelen bir firmadan ürün almaya karar verdik. Macaristan'da üretme anlaşması da yaptık." diye konuştu.

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AB ülkesi Türk SİHA’sı almak için sıraya girdi! Savaş alanında yeni bir yol

SAVAŞ ALANINDA YENİ BİR YOL GÖSTERDİ

Ortak üretimin ilk aşamasında montajın yapılacağını, ikinci aşamada da üretim yapılacağını aktaran Palkovics, "Savunma sanayi alanında başka iş birliklerini konuştuk. Tabii ki bunlardan biri de Türk İHA'ları. Türkiye'nin ürettiği bu araçlar, savaş alanında yeni bir yol olduğunu gösterdi. Bundan dolayı İHA alanında iş birliklerini de değerlendirdik." ifadelerini kullandı.