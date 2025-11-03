Trump o ülkenin lideri için tarih verdi! Yakında gidecek!

Trump, Netanyahu'nun karşı karşıya olduğu hukuki suçlamalarla ilgili olarak ona "iyi davranılmadığını" iddia ederek, "Sanırım ona biraz olsun yardımcı olmak için bu sürece dahil olacağız, çünkü bunun çok adaletsiz olduğunu düşünüyorum." dedi.



Netanyahu ile birlikte İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırdıklarını da belirten Trump, artık Tahran yönetiminin "herhangi bir nükleer kapasitesinin" bulunmadığını savundu.