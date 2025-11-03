Trump o ülkenin lideri için tarih verdi! Yakında gidecek!

Trump, CBS televizyonunda yayınlanan 60 Minutes programında soruları yanıtladı. Trump, 'Venezuela ile ilgili sorunun uyuşturucu mu yoksa Maduro'nun gitmesi mi' olduğu sorusunu geçiştirirken, 'Maduro'nun günleri sayılı mı?' şeklindeki soruya ise 'Evet, öyle diyebilirim.' yanıtını verdi. Venezuela topraklarına yönelik ABD'nin askeri bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin de Trump, 'Bu doğru veya değil, bunu size söylemeye meyilli değilim. Bunları muhabirlere söylemem.' diye konuştu. TRUMP'TAN MADURO'YA: GÜNLERİ SAYILI 'HAMAS'I SİLAHSIZLANDIRMAK İSTESEM BUNU HEMEN YAPARIM' İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze'deki ateşkeste olduğu gibi 'Filistin Devleti'ni tanıma konusunda da zorlayıp zorlamayacağı' sorusunu da yanıtlayan Trump, 'Evet, onu bazı konularda biraz zorlamam gerekiyordu, bunu yaptım. Onunla çok iyi çalıştım ama yaptığı belli şeylerden de hoşlanmadım ve bu konuda neler yaptığımı gördün.' şeklinde konuştu. Trump, Netanyahu'nun karşı karşıya olduğu hukuki suçlamalarla ilgili olarak ona 'iyi davranılmadığını' iddia ederek, 'Sanırım ona biraz olsun yardımcı olmak için bu sürece dahil olacağız, çünkü bunun çok adaletsiz olduğunu düşünüyorum.' dedi. 'DİĞER ÜLKELER NÜKLEER SİLAH DENEMESİ YAPIYOR' Trump, bu ülkelerin silahlarını nerede denediklerinin 'her zaman bilinmediğini' belirterek, 'Diğer ülkeler deniyor. Biz denemeyen tek ülkeyiz ve ben denemeyen tek ülke olmak istemiyorum.' dedi. ABD'nin 'diğer ülkelerden çok daha fazla' nükleer silaha sahip olduğunu ifade eden Trump, nükleer silah kullanmak istemediğini ancak nasıl çalıştıklarını görmek için test edilmeleri gerektiğini savundu. 'ÇİN, TAYVAN'A YÖNELİK BİR ADIMIN SONUÇLARINI BİLİYOR' Trump, Çinli yetkililerin kendisi görevdeyken Tayvan'a karşı askeri adım atmanın 'sonuçlarını bildiğini' söyleyerek, 'Eğer olursa ne olacağını göreceksiniz, O (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) cevabın ne olduğunu gayet iyi biliyor.' ifadesini kullandı.