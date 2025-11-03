03 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER GALERİ

Haberler Dünya Galerileri Trump o ülkenin lideri için tarih verdi! Yakında gidecek!

Trump o ülkenin lideri için tarih verdi! Yakında gidecek!

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir televizyon programında Güney Amerikalı lideri hedef aldı, günlerinin sayılı olduğu söyledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 03.11.2025 09:17
Trump o ülkenin lideri için tarih verdi! Yakında gidecek!

Trump, CBS televizyonunda yayınlanan 60 Minutes programında soruları yanıtladı.

ABD'nin Venezuela ile savaşa girip girmeyeceği sorusuna karşılık Trump, "Bundan şüpheliyim, sanmıyorum. Ama bize karşı çok kötü muamele yapıyorlar, sadece uyuşturucu değil, ülkemize yüz binlerce hapishanelerinden, akıl sağlığı kurumlarından istemediğimiz insanları bıraktılar." dedi.

Trump o ülkenin lideri için tarih verdi! Yakında gidecek!

Trump, "Venezuela ile ilgili sorunun uyuşturucu mu yoksa Maduro'nun gitmesi mi" olduğu sorusunu geçiştirirken, "Maduro'nun günleri sayılı mı?" şeklindeki soruya ise "Evet, öyle diyebilirim." yanıtını verdi.

Trump o ülkenin lideri için tarih verdi! Yakında gidecek!

Venezuela topraklarına yönelik ABD'nin askeri bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin de Trump, "Bu doğru veya değil, bunu size söylemeye meyilli değilim. Bunları muhabirlere söylemem." diye konuştu.

TRUMP'TAN MADURO'YA: GÜNLERİ SAYILI
Trump o ülkenin lideri için tarih verdi! Yakında gidecek!

"HAMAS'I SİLAHSIZLANDIRMAK İSTESEM BUNU HEMEN YAPARIM"

Trump, Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda ise Gazze'deki ateşkesin "kırılgan" olmadığını söyleyerek, Hamas'ın istenildiği zaman "derhal ortadan kaldırılabileceğini" öne sürdü. Donald Trump, "Eğer onları silahsızlandırmak istesem bunu hemen yaparım, yoksa elenirler, bunu biliyorlar." ifadelerini kullandı.

Trump o ülkenin lideri için tarih verdi! Yakında gidecek!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze'deki ateşkeste olduğu gibi "Filistin Devleti'ni tanıma konusunda da zorlayıp zorlamayacağı" sorusunu da yanıtlayan Trump, "Evet, onu bazı konularda biraz zorlamam gerekiyordu, bunu yaptım. Onunla çok iyi çalıştım ama yaptığı belli şeylerden de hoşlanmadım ve bu konuda neler yaptığımı gördün." şeklinde konuştu.

Trump o ülkenin lideri için tarih verdi! Yakında gidecek!

Trump, Netanyahu'nun karşı karşıya olduğu hukuki suçlamalarla ilgili olarak ona "iyi davranılmadığını" iddia ederek, "Sanırım ona biraz olsun yardımcı olmak için bu sürece dahil olacağız, çünkü bunun çok adaletsiz olduğunu düşünüyorum." dedi.

Netanyahu ile birlikte İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırdıklarını da belirten Trump, artık Tahran yönetiminin "herhangi bir nükleer kapasitesinin" bulunmadığını savundu.

Trump o ülkenin lideri için tarih verdi! Yakında gidecek!

"DİĞER ÜLKELER NÜKLEER SİLAH DENEMESİ YAPIYOR"

Nükleer silah denemesi yapan tek ülkenin Kuzey Kore olmadığı değerlendirmesi yapan Trump, Rusya ve Çin dahil bazı ülkelerin de denemeler yaptığını öne sürdü.

Trump o ülkenin lideri için tarih verdi! Yakında gidecek!

Trump, bu ülkelerin silahlarını nerede denediklerinin "her zaman bilinmediğini" belirterek, "Diğer ülkeler deniyor. Biz denemeyen tek ülkeyiz ve ben denemeyen tek ülke olmak istemiyorum." dedi.

Trump o ülkenin lideri için tarih verdi! Yakında gidecek!

ABD'nin "diğer ülkelerden çok daha fazla" nükleer silaha sahip olduğunu ifade eden Trump, nükleer silah kullanmak istemediğini ancak nasıl çalıştıklarını görmek için test edilmeleri gerektiğini savundu.

Trump o ülkenin lideri için tarih verdi! Yakında gidecek!

"ÇİN, TAYVAN'A YÖNELİK BİR ADIMIN SONUÇLARINI BİLİYOR"

Çin'in Tayvan'a yönelik askeri girişimde bulunması halinde ABD'nin adayı savunup savunmayacağı sorusu üzerine Trump, böyle bir durumun yaşanmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Trump o ülkenin lideri için tarih verdi! Yakında gidecek!

Trump, Çinli yetkililerin kendisi görevdeyken Tayvan'a karşı askeri adım atmanın "sonuçlarını bildiğini" söyleyerek, "Eğer olursa ne olacağını göreceksiniz, O (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) cevabın ne olduğunu gayet iyi biliyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ABD'de 2028 yılında düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimlerine de değinen Trump, "Bunu hiç düşünmüyorum. Size şunu söyleyeyim, birçok kişi benim aday olmamı istiyor." diye konuştu.