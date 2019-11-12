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Trump konuşurken dikkatlerden kaçmayan görüntü!

ABD Başkanı Donald Trump, Gaziler Günü nedeniyle New York'ta düzenlenen anma törenine katıldı. Tören için çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken Trump'ın kur��un geçirmez camın arkasından konuşması dikkatlerden kaçmadı. ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik istihbarata suikast düzenlenebileceği konusunda bilgiler geldiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 12.11.2019 03:15 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 03:17
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Trump konuşurken dikkatlerden kaçmayan görüntü!

Birleşik Savaş Gazileri Konseyi tarafından Manhattan'daki Madison Square Park'ta düzenlenen tören için çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Trump konuşurken dikkatlerden kaçmayan görüntü!

KURŞUN GEÇİRMEZ CAMIN ARDINDAN KONUŞTU

Eşi Melania Trump ile törene katılan Trump, güvenlik gerekçesiyle kurşun geçirmez camın ardından katılımcılara seslenmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Trump konuşurken dikkatlerden kaçmayan görüntü!

Trump, törendeki konuşmasında, gazilere teşekkür ederek, "Bu şehir sizin varlığınızla şeref duyuyor. Bu millet size sonsuza kadar borçlu." dedi.

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Trump konuşurken dikkatlerden kaçmayan görüntü!

New York'ta düzenlenen Gaziler Günü törenlerine görevde bulunan bir Amerikan Başkanı'nın ilk defa katıldığı kaydedilirken, Trump'ın 1990'lardan bu yana New York Birleşik Savaş Gazileri Konseyini bağışlarla desteklediği belirtildi.

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Trump konuşurken dikkatlerden kaçmayan görüntü!

New York'ta doğup büyüyen Trump, geçen hafta şehrin seçilmiş Demokrat yöneticilerinin kendisine yönelik siyasi davranışlarını gerekçe göstererek sürekli ikametgah kaydını Florida'ya aldırmıştı.