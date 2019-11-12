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Trump konuşurken dikkatlerden kaçmayan görüntü!
ABD Başkanı Donald Trump, Gaziler Günü nedeniyle New York'ta düzenlenen anma törenine katıldı. Tören için çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken Trump'ın kur��un geçirmez camın arkasından konuşması dikkatlerden kaçmadı. ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik istihbarata suikast düzenlenebileceği konusunda bilgiler geldiği belirtildi.
Giriş Tarihi: 12.11.2019 03:15 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 03:17
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