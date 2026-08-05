Reuters yazdı: ABD'nin füze stoklarında kırmızı alarm
ABD'nin İran ile beş aydır sürdürdüğü savaşın Amerikan ordusunun kritik füze stokları üzerindeki ağır faturası ortaya çıktı. Reuters'ın konuya aşina kaynaklara dayandırdığı özel haberine göre ABD, yüksek hassasiyetli uzun menzilli füze stoklarının büyük bölümünü tüketti. İki kaynak, kritik önemdeki ATACMS ve PrSM füzeleri için çok daha çarpıcı bir tablo çizerek bu silahların "neredeyse tamamının" kullanıldığını söyledi.
ABD ordusu, İran ile beş aydır süren savaş sırasında yüksek hassasiyetli uzun menzilli füzelere ilişkin küresel stokunun büyük bölümünü kullandı. Verilere aşina üç kaynağın Reuters'a aktardığına göre bu durum, ABD ordusunun gelecekteki çatışmalara hazırlığı konusunda endişelere yol açıyor.
Ortaya çıkan tablo, Washington'da gelecekte yaşanabilecek olası çatışmalara karşı ABD ordusunun hazırlık düzeyine ilişkin endişeleri artırırken, Rusya ve Çin'e karşı caydırıcılığın da tartışmaya açılmasına neden oldu.
REUTERS: NEREDEYSE TAMAMI KULLANILDI
Reuters'ın üç kaynağa dayandırdığı özel haberine göre ABD Kara Kuvvetlerinin en kritik uzun menzilli silahları arasında bulunan Ordu Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ile Hassas Taarruz Füzelerinin (PrSM) stoklarında ciddi düşüş yaşandı.
Kaynaklardan ikisi daha da ileri giderek ABD'nin söz konusu silahların "neredeyse tamamını" kullandığını söyledi.
ABD ordusunun ATACMS ve PrSM stoklarının bu ölçüde azaldığı bilgisi daha önce kamuoyuna yansımamıştı.
TANESİ 1 MİLYON DOLARDAN FAZLA
Her biri 1 milyon dolardan fazla maliyete sahip uzun menzilli mühimmatlar, ABD ordusunun hedefleri güvenli bir mesafeden yüksek hassasiyetle vurabilmesini sağlıyor.
ATACMS füzeleri Ukrayna savaşında da önemli rol oynarken, Washington'ın Kiev'e sağladığı bu silahlar Ukrayna güçlerinin Rusya topraklarındaki hedeflere saldırmasına imkan sağladı.
PrSM ise ATACMS'ın yerini alması planlanan daha yeni ve gelişmiş bir füze sistemi olarak öne çıkıyor.
TRUMP'IN ÖNÜNDE RİSKLİ SEÇENEK
Reuters, uzun menzilli hassas füze stoklarındaki dramatik azalmanın ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni ve geniş çaplı saldırılar düzenleme seçeneklerini de etkileyebileceğine dikkati çekti.
Habere göre Trump'ın İran'a karşı büyük çaplı saldırıları yeniden başlatması halinde Washington, pilotların görev yaptığı savaş uçaklarıyla gerçekleştirilecek daha riskli bombardıman operasyonlarına daha fazla başvurmak zorunda kalabilir.
Kaynaklar ise ABD'nin ATACMS ve PrSM füzelerinden elinde tam olarak kaç adet kaldığını açıklamadı.