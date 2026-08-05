ENDİŞENİN ADI: RUSYA VE ÇİN Trump, savaşın kısa süreceği beklentisiyle şubat ayında İsrail ile birlikte İran'a karşı savaşı başlatmıştı. Ancak çatışmaların beşinci aya uzaması ABD'nin mühimmat stokları üzerindeki baskıyı giderek artırdı. Reuters'a konuşan üç kaynak, füze stoklarının hızla azalmasının ABD'nin yalnızca İran'daki operasyonlarını değil, Rusya ve Çin dahil diğer rakiplerine karşı caydırıcılığını da sınırlayabileceği konusunda endişelerini dile getirdi. Konuya aşina dördüncü bir kaynak ise yoğun kullanıma rağmen ABD'nin mühimmat stoklarını yeniden takviye edebileceğini belirtti. Kaynağa göre ABD'nin Orta Doğu'daki kuvvetlerini yöneten Merkez Kuvvetler Komutanlığı, dünyanın farklı noktalarındaki Amerikan askeri stoklarından mühimmat aktarımı yapabiliyor.

BEYAZ SARAY'DAN STOK İDDİALARINA YANIT Reuters'ın stoklara ilişkin verileri sorması üzerine Beyaz Saray, Trump'ın açıklamasını paylaştı. ABD'nin mühimmat sıkıntısı yaşadığı yönündeki tabloya karşı çıkan Trump, ülkesinin "dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata" sahip olduğunu savundu. Trump ayrıca ABD'nin elindeki mühimmat miktarının ihtiyaç duyulandan "çok daha fazla" olduğunu belirtti. ABD Başkanı, "Savunma şirketlerimiz şu anda daha önce hiç üretmedikleri kadar fazla mühimmat üretiyor. Bunun yanı sıra tesislerini ve ekipmanlarını da rekor seviyelerde genişletiyorlar." ifadelerini kullandı.

PENTAGON DA DEVREYE GİRDİ Pentagon Sözcüsü Sean Parnell de Reuters'a yaptığı açıklamada ABD ordusunun ihtiyaç duyduğu tüm imkanlara sahip olduğunu savundu. Parnell, "ABD ordusu dünyanın en güçlü ordusudur ve Başkan'ın seçtiği zamanda ve yerde operasyon gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahiptir." dedi.

Ancak Reuters'a konuşan kaynaklara göre mühimmat stoklarına ilişkin rakamlar son bir haftadır Trump yönetimi içinde gerçekleştirilen kritik görüşmelerin gündeminde. Yönetim içinde, ABD'nin dünyanın başka bölgelerinde çıkabilecek krizlere müdahale kabiliyetini tehlikeye atmadan İran'a yönelik saldırıları daha ne kadar sürdürebileceği tartışılıyor.