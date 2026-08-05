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Reuters yazdı: ABD'nin füze stoklarında kırmızı alarm

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD'nin İran ile beş aydır sürdürdüğü savaşın Amerikan ordusunun kritik füze stokları üzerindeki ağır faturası ortaya çıktı. Reuters'ın konuya aşina kaynaklara dayandırdığı özel haberine göre ABD, yüksek hassasiyetli uzun menzilli füze stoklarının büyük bölümünü tüketti. İki kaynak, kritik önemdeki ATACMS ve PrSM füzeleri için çok daha çarpıcı bir tablo çizerek bu silahların "neredeyse tamamının" kullanıldığını söyledi.

Reuters yazdı: ABD'nin füze stoklarında kırmızı alarm 1

ABD ordusu, İran ile beş aydır süren savaş sırasında yüksek hassasiyetli uzun menzilli füzelere ilişkin küresel stokunun büyük bölümünü kullandı. Verilere aşina üç kaynağın Reuters'a aktardığına göre bu durum, ABD ordusunun gelecekteki çatışmalara hazırlığı konusunda endişelere yol açıyor.

Reuters yazdı: ABD'nin füze stoklarında kırmızı alarm 2

Ortaya çıkan tablo, Washington'da gelecekte yaşanabilecek olası çatışmalara karşı ABD ordusunun hazırlık düzeyine ilişkin endişeleri artırırken, Rusya ve Çin'e karşı caydırıcılığın da tartışmaya açılmasına neden oldu.

Reuters yazdı: ABD'nin füze stoklarında kırmızı alarm 3

REUTERS: NEREDEYSE TAMAMI KULLANILDI

Reuters'ın üç kaynağa dayandırdığı özel haberine göre ABD Kara Kuvvetlerinin en kritik uzun menzilli silahları arasında bulunan Ordu Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ile Hassas Taarruz Füzelerinin (PrSM) stoklarında ciddi düşüş yaşandı.

Kaynaklardan ikisi daha da ileri giderek ABD'nin söz konusu silahların "neredeyse tamamını" kullandığını söyledi.

ABD ordusunun ATACMS ve PrSM stoklarının bu ölçüde azaldığı bilgisi daha önce kamuoyuna yansımamıştı.

Reuters yazdı: ABD'nin füze stoklarında kırmızı alarm 4

TANESİ 1 MİLYON DOLARDAN FAZLA

Her biri 1 milyon dolardan fazla maliyete sahip uzun menzilli mühimmatlar, ABD ordusunun hedefleri güvenli bir mesafeden yüksek hassasiyetle vurabilmesini sağlıyor.

ATACMS füzeleri Ukrayna savaşında da önemli rol oynarken, Washington'ın Kiev'e sağladığı bu silahlar Ukrayna güçlerinin Rusya topraklarındaki hedeflere saldırmasına imkan sağladı.

PrSM ise ATACMS'ın yerini alması planlanan daha yeni ve gelişmiş bir füze sistemi olarak öne çıkıyor.

Reuters yazdı: ABD'nin füze stoklarında kırmızı alarm 5

TRUMP'IN ÖNÜNDE RİSKLİ SEÇENEK

Reuters, uzun menzilli hassas füze stoklarındaki dramatik azalmanın ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni ve geniş çaplı saldırılar düzenleme seçeneklerini de etkileyebileceğine dikkati çekti.

Habere göre Trump'ın İran'a karşı büyük çaplı saldırıları yeniden başlatması halinde Washington, pilotların görev yaptığı savaş uçaklarıyla gerçekleştirilecek daha riskli bombardıman operasyonlarına daha fazla başvurmak zorunda kalabilir.

Kaynaklar ise ABD'nin ATACMS ve PrSM füzelerinden elinde tam olarak kaç adet kaldığını açıklamadı.

Reuters yazdı: ABD'nin füze stoklarında kırmızı alarm 6

ENDİŞENİN ADI: RUSYA VE ÇİN

Trump, savaşın kısa süreceği beklentisiyle şubat ayında İsrail ile birlikte İran'a karşı savaşı başlatmıştı.

Ancak çatışmaların beşinci aya uzaması ABD'nin mühimmat stokları üzerindeki baskıyı giderek artırdı.

Reuters'a konuşan üç kaynak, füze stoklarının hızla azalmasının ABD'nin yalnızca İran'daki operasyonlarını değil, Rusya ve Çin dahil diğer rakiplerine karşı caydırıcılığını da sınırlayabileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

Konuya aşina dördüncü bir kaynak ise yoğun kullanıma rağmen ABD'nin mühimmat stoklarını yeniden takviye edebileceğini belirtti. Kaynağa göre ABD'nin Orta Doğu'daki kuvvetlerini yöneten Merkez Kuvvetler Komutanlığı, dünyanın farklı noktalarındaki Amerikan askeri stoklarından mühimmat aktarımı yapabiliyor.

Reuters yazdı: ABD'nin füze stoklarında kırmızı alarm 7

BEYAZ SARAY'DAN STOK İDDİALARINA YANIT

Reuters'ın stoklara ilişkin verileri sorması üzerine Beyaz Saray, Trump'ın açıklamasını paylaştı.

ABD'nin mühimmat sıkıntısı yaşadığı yönündeki tabloya karşı çıkan Trump, ülkesinin "dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata" sahip olduğunu savundu.

Trump ayrıca ABD'nin elindeki mühimmat miktarının ihtiyaç duyulandan "çok daha fazla" olduğunu belirtti.

ABD Başkanı, "Savunma şirketlerimiz şu anda daha önce hiç üretmedikleri kadar fazla mühimmat üretiyor. Bunun yanı sıra tesislerini ve ekipmanlarını da rekor seviyelerde genişletiyorlar." ifadelerini kullandı.

Reuters yazdı: ABD'nin füze stoklarında kırmızı alarm 8

PENTAGON DA DEVREYE GİRDİ

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell de Reuters'a yaptığı açıklamada ABD ordusunun ihtiyaç duyduğu tüm imkanlara sahip olduğunu savundu.

Parnell, "ABD ordusu dünyanın en güçlü ordusudur ve Başkan'ın seçtiği zamanda ve yerde operasyon gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahiptir." dedi.

Reuters yazdı: ABD'nin füze stoklarında kırmızı alarm 9

Ancak Reuters'a konuşan kaynaklara göre mühimmat stoklarına ilişkin rakamlar son bir haftadır Trump yönetimi içinde gerçekleştirilen kritik görüşmelerin gündeminde.

Yönetim içinde, ABD'nin dünyanın başka bölgelerinde çıkabilecek krizlere müdahale kabiliyetini tehlikeye atmadan İran'a yönelik saldırıları daha ne kadar sürdürebileceği tartışılıyor.

Reuters yazdı: ABD'nin füze stoklarında kırmızı alarm 10

SADECE SALDIRI FÜZELERİ DEĞİL

ABD'nin karşı karşıya olduğu stok sorununun yalnızca saldırı amaçlı uzun menzilli füzelerle sınırlı olmadığı da ortaya çıktı.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) geçen hafta yayımladığı tahmine göre şubat-temmuz döneminde ABD'nin Patriot önleme füzelerinin yaklaşık yüzde 65'i kullanıldı.

Reuters yazdı: ABD'nin füze stoklarında kırmızı alarm 11

ABD'nin THAAD balistik füze önleyici stoklarının ise savaşın başlangıcına kıyasla en az yüzde 38 azaldığı tahmin edildi.

Reuters söz konusu stok rakamlarını doğrudan görmedi. Ancak ajansa konuşan iki kaynak, CSIS'in açıkladığı oranların ABD yönetiminin kurum içi verileriyle örtüştüğünü söyledi.

Reuters yazdı: ABD'nin füze stoklarında kırmızı alarm 12

TOMAHAWK STOKUNDA DA ÇARPICI TABLO

Kaynaklardan birinin Reuters'a verdiği bilgiye göre ABD, İran savaşının başlamasından bu yana küresel Tomahawk seyir füzesi stokunun da yarısından biraz daha azını kullandı.

Reuters bu rakamı bağımsız olarak doğrulayamadığını belirtti.

Destroyer, kruvazör ve denizaltılardan fırlatılabilen Tomahawk füzeleri, yoğun hava savunmasına sahip hedeflerin pilotların hayatı riske atılmadan vurulabilmesi açısından ABD Deniz Kuvvetlerinin en önemli uzun menzilli silahları arasında bulunuyor.

Reuters yazdı: ABD'nin füze stoklarında kırmızı alarm 13

ABD SİLAH ŞİRKETLERİ ÜRETİMİ ARTIRIYOR

Ortaya çıkan tablo üzerine Washington, kritik mühimmat stoklarını yeniden doldurmak için üretimi artırmaya yöneldi.

Tomahawk ve Patriot sistemlerini üreten Raytheon, Tomahawk üretiminin artırılması amacıyla Pentagon ile çok yıllı bir anlaşma için ön mutabakata vardı.

Reuters yazdı: ABD'nin füze stoklarında kırmızı alarm 14

ATACMS, PrSM ve THAAD sistemlerinin üreticisi Lockheed Martin ise Reuters'ın stok seviyeleri ve Trump'ın açıklamalarına ilişkin sorularına ilk etapta yanıt vermedi.

Analistler, ABD'de topçu mühimmatı ve çeşitli füze türlerinin üretiminin rekor seviyelere ulaştığını kabul ederken, uzun süreli bir savaş durumunda üretim hızının ihtiyaç duyulan mühimmat miktarını karşılamaya yetmeyebileceği uyarısında bulunuyor.

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