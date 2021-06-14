14 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İşte ABD Başkanı Joe Biden'ın aracı yürüyen canavar Cadillac One! Özellikleri akıllara durgunluk verdi! Her tehlikeye karşı bir savunması var

İşte ABD Başkanı Joe Biden'ın aracı yürüyen canavar Cadillac One! Özellikleri akıllara durgunluk verdi! Her tehlikeye karşı bir savunması var

Son dakika haberi... Dünya gözünü Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan NATO Liderler Zirvesi'ne çevirdi. ABD Başkanı Joe Biden'a tahsis edilen koruma aracı özellikleriyle akıllara durgunluk verdi. Bir buçuk milyon dolar (yaklaşık 13 milyon lira) fiyatında olan "Cadillac One" model araç, 10 tondan fazla bir ağırlığa sahip. 20 santimetre kalınlığında zırhla donatılan "Canavar" lakaplı bu araç, birçok tehlikeye karşı geliştirilen sistemle donatılmış. Kalın zırhıyla kurşun geçirmez olan "Canavar" protesto ile karşılaştığı vakit etrafa sis atabiliyor. İletişimde her türlü olanağa sahip olan "Cadillac One" Pentagon'a doğrudan bağlantısı olan kapsamlı bir elektronik iletişim ağına sahip. Eski ABD Başkanı Obama arabadaki telefon aracılığıyla bir nükleer denizaltını arayabileceğini ifade etmişti. İşte teknolojisiyle akıllara durgunluk veren "Cadillac One" namı diğer "Canavar"ın bilinen ve gizli kalmış tüm gerçekleri...

Giriş Tarihi: 14.06.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 16:59
  • 1
  • 28
İşte ABD Başkanı Joe Biden'ın aracı yürüyen canavar Cadillac One! Özellikleri akıllara durgunluk verdi! Her tehlikeye karşı bir savunması var

ABD Başkanı Joe Biden'ı Belçika'nın başkenti Brüksel'de koruyan zırhlı araç Cadillac One, gelişmiş son teknolojisiyle, her türlü tehlikeye karşı savunma sistemine sahip. 1.5 milyon dolar değerinde olan yürüyen canavar, kimyasal saldırıya dahi karşı koyacak özellikte üretildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 28
İşte ABD Başkanı Joe Biden'ın aracı yürüyen canavar Cadillac One! Özellikleri akıllara durgunluk verdi! Her tehlikeye karşı bir savunması var

400 KİŞİLİK DEV EKİP BIDEN'I KORUYOR
Belçikalı binlerce güvenlik görevlisinin yanı sıra, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) 400 özel eğitimli personel, ABD Başkanı'nı koruyacak.

  • 3
  • 28
İşte ABD Başkanı Joe Biden'ın aracı yürüyen canavar Cadillac One! Özellikleri akıllara durgunluk verdi! Her tehlikeye karşı bir savunması var

BAŞKAN'IN HANGİ ARAÇTA OLDUĞU ASLA BİLİNMEYECEK
Biden'in zırhlı makam araçlarından ikisi, Cuma günü özel bir nakliye uçağıyla Brüksel'deki Zaventem Havalimanı'na getirildi. ABD Başkanı, Brüksel'de aynı plaka numarasına sahip bu araçlardan birini kullanacak. Diğeri, saldırı olasılığına karşı şaşırtmaca için kullanılacak. Hareket halindeyken ABD Başkanı Biden'in hangi araçta olduğu, asla bilinmeyek. Bu tıpkı özel tasarım makam aracı gibi, başkanı korumak için planlanan koruma önlemlerinin bir parçası.

  • 4
  • 28
İşte ABD Başkanı Joe Biden'ın aracı yürüyen canavar Cadillac One! Özellikleri akıllara durgunluk verdi! Her tehlikeye karşı bir savunması var

10 TON AĞIRLIĞINDA! KURŞUN GEÇİRMEZ
Çelik, titanyum, alüminyum ve seramik kullanılarak yapılan Cadillac One, yaklaşık 10 ton ağırlığında ve Boeing 757 tipi uçakların kapısı kadar ağır kapılara sahip. Kapıları, otomobiller için mümkün olan en kalın zırha sahip. Zırhın kalınlığı 20 santimetre. ABD Başkanı'nın makam aracı kurşun geçirmiyor. 4 santimetre kalınlığındaki camların toplam ağırlığı 3 ton civarında. Sadece sürücü kısmındaki cam açılabiliyor.

  • 5
  • 28
İşte ABD Başkanı Joe Biden'ın aracı yürüyen canavar Cadillac One! Özellikleri akıllara durgunluk verdi! Her tehlikeye karşı bir savunması var

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA KALKANI! YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ
Araç, sabotaj ya da yangın tehlikesine karşı, daha geç tutuşması nedeniyle dizel yakıt kullanıyor. Makam aracında herhangi bir yangın durumunda otomatik söndürme sistemi devreye giriyor.