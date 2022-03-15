15 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Toplu mezarlar kazıyorlar! Savaşın en trajik simgesi: Yaşadıkları apartmanın bahçesine gömüldüler

Toplu mezarlar kazıyorlar! Savaşın en trajik simgesi: Yaşadıkları apartmanın bahçesine gömüldüler

Rusya Ukrayna savaşı 20. gününde de devam ederken ağır bombardıman altındaki kentlerde halk ölülerini gömmek için toplu mezarlar kazıyor. Mezarları kullanamayan Ukraynalıların bazıları ise akrabalarını avlulara ya da yol kenarlarına gömüyor. İrpin'de yaşadıkları apartmanın bahçesine gömülen anne ve oğlu ise savaşın en trajik simgelerinden biri oldu.

Giriş Tarihi: 15.03.2022 13:53
  • 1
  • 25
Toplu mezarlar kazıyorlar! Savaşın en trajik simgesi: Yaşadıkları apartmanın bahçesine gömüldüler

Ukrayna'da bazı yerlerde Rusya'nın saldırıları o kadar yoğun ki, kasabalar ve şehirler, onlarca sivil kurbanı törensiz bir şekilde toplu mezarlara gömmek zorunda kalıyor. Savaşın bu acımasız gerçeği şu anda hiçbir yerde, son iki hafta içinde birkaç mezar yerinin aceleyle kazıldığı, sürekli bombardımanla harap olan önemli bir liman kenti olan Mariupol'den daha belirgin değil.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 25
Toplu mezarlar kazıyorlar! Savaşın en trajik simgesi: Yaşadıkları apartmanın bahçesine gömüldüler

Mariupol Belediye Başkan Yardımcısı Serhiy Orlov, BBC'ye telefonla verdiği demeçte, "Kurbanları şehir dışında oldukları ve çevre Rus birlikleri tarafından kontrol edildiği için özel mezarlara gömemeyiz" dedi.

  • 3
  • 25
Toplu mezarlar kazıyorlar! Savaşın en trajik simgesi: Yaşadıkları apartmanın bahçesine gömüldüler

MARİUPOL'DE 2 BİNİ AŞKIN SİVİL ÖLDÜ
Bununla birlikte, geçen Pazar günü Mariupol Belediye Meclisi, kentteki sivil ölüm oranının 2 bin 100'ün üzerine çıktığını açıkladı. Ağır Rus bombardımanı, güvenli bir çıkış yolu açma çabalarına rağmen Mariupol'dan herhangi bir toplu tahliyeyi engelledi.

  • 4
  • 25
Toplu mezarlar kazıyorlar! Savaşın en trajik simgesi: Yaşadıkları apartmanın bahçesine gömüldüler

Orlov, toplu mezarlara gömülen ölü sivillerin toplamını veremedi, ancak bir bölgede 67 ceset olduğunu belirterek, "Bazılarının kimliğini belirleyemiyoruz ama bazılarında belgeler var. Binlerce kişi bodrumlarda saklanıyor ve aile üyelerini avlulara veya bahçelere gömüyorlar" diye konuştu.

  • 5
  • 25
Toplu mezarlar kazıyorlar! Savaşın en trajik simgesi: Yaşadıkları apartmanın bahçesine gömüldüler

"SOKAKLARDAN CESET TOPLUYORUZ"
Bununla birlikte, ağır hasara uğrayan şehrin sokak temizlikçileri ve yol onarım ekipleri, belediye hizmetleri çöktüğü için sokaklardan ceset topladıklarını aktararak, "Bu toplamalar sırasında bazı insanlar öldürüldü. 11 gündür elektriğimiz, ısıtma, temizlik, su ve yemek yok" dedi.