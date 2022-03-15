Toplu mezarlar kazıyorlar! Savaşın en trajik simgesi: Yaşadıkları apartmanın bahçesine gömüldüler

Ukrayna'da bazı yerlerde Rusya'nın saldırıları o kadar yoğun ki, kasabalar ve şehirler, onlarca sivil kurbanı törensiz bir şekilde toplu mezarlara gömmek zorunda kalıyor. Savaşın bu acımasız gerçeği şu anda hiçbir yerde, son iki hafta içinde birkaç mezar yerinin aceleyle kazıldığı, sürekli bombardımanla harap olan önemli bir liman kenti olan Mariupol'den daha belirgin değil.