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Toplu mezarlar kazıyorlar! Savaşın en trajik simgesi: Yaşadıkları apartmanın bahçesine gömüldüler
Rusya Ukrayna savaşı 20. gününde de devam ederken ağır bombardıman altındaki kentlerde halk ölülerini gömmek için toplu mezarlar kazıyor. Mezarları kullanamayan Ukraynalıların bazıları ise akrabalarını avlulara ya da yol kenarlarına gömüyor. İrpin'de yaşadıkları apartmanın bahçesine gömülen anne ve oğlu ise savaşın en trajik simgelerinden biri oldu.