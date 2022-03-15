15 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Havadan görüntülendi! Ateş çemberi Kiev'i sardı

Havadan görüntülendi! Ateş çemberi Kiev'i sardı

Rusya Ukrayna savaşının 20. gününde Rus silahlı güçleri Ukrayna'nın birçok kentini vurdu. ABD'li teknoloji şirketi Maxar, Rusya'nın Ukrayna genelindeki saldırılarına dair yeni uydu görüntüleri paylaştı. Yeni fotoğraflar, Kiev merkezine yalnızca 40 km çevresindeki evlerin ateşe verildiğini gösterdi. Aynı zamanda Mariupol kentinde büyük bir hasar olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 15.03.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022 11:41
  • 1
  • 45
Havadan görüntülendi! Ateş çemberi Kiev’i sardı
ABD’li uydu şirketi Maxar Technologies tarafından yayınlanan yeni uydu görüntüleri, Ukrayna genelinde askeri saldırılardan etkilenen bölgelere ışık tutmaya yardımcı oluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 45
Havadan görüntülendi! Ateş çemberi Kiev’i sardı

KİEV'İN ETRAFI ATEŞ ÇEMBERİYLE SARILI
Fotoğraftalarda, Ukrayna'nın başkenti Kiev merkezine sadece 40 km uzaklıkta olan, Moschun köyündeki hemen hemen her evin önemli ölçüde hasar gördüğünü görülüyor.

  • 3
  • 45
Havadan görüntülendi! Ateş çemberi Kiev’i sardı
Bazı evlerde yangınlar devam ederken, köyü çevreleyen tarlalar da kavruluyor.
  • 4
  • 45
Havadan görüntülendi! Ateş çemberi Kiev’i sardı
Bununla birlikte, uydu görüntüleri ülkenin güneyinde yer alan Mariupol’de de hasar olduğunu gösteriyor.
  • 5
  • 45
Havadan görüntülendi! Ateş çemberi Kiev’i sardı

YOĞUN BAKIM HASTANESİ ENKAZ HALİNE GELDİ

Kentin Zhovteneyvi semtindeki Mariupol Bölgesel Yoğun Bakım Hastanesi'nin ise bir enkaz haline geldiği anlaşılıyor.