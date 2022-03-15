Havadan görüntülendi! Ateş çemberi Kiev'i sardı

Rusya Ukrayna savaşının 20. gününde Rus silahlı güçleri Ukrayna'nın birçok kentini vurdu. ABD'li teknoloji şirketi Maxar, Rusya'nın Ukrayna genelindeki saldırılarına dair yeni uydu görüntüleri paylaştı. Yeni fotoğraflar, Kiev merkezine yalnızca 40 km çevresindeki evlerin ateşe verildiğini gösterdi. Aynı zamanda Mariupol kentinde büyük bir hasar olduğu ortaya çıktı.