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Tonga'da yanardağ faciası! Adanın büyük kısmı haritadan silindi

Son dakika haberine göre: Tonga'da geçtiğimiz hafta meydana gelen yanardağ patlaması ve tsunami felakete yol açmıştı. Çok sayıda ülkenin tsunami alarmı verdiği patlamaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Rusya Federal Uzay Ajansı tarafından paylaşılan görüntülerde adanın büyük bir kısmının haritadan silindiği görüldü.

Giriş Tarihi: 23.01.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022 12:58
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Tonga’da yanardağ faciası! Adanın büyük kısmı haritadan silindi

Tonga'da geçtiğimiz hafta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), patlamanın meydana geldiği Hunga Ha'apai Adası'nı uzaydan fotoğraflayarak adanın büyük kısmının haritadan silindiğini ortaya çıkardı.

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Tonga’da yanardağ faciası! Adanın büyük kısmı haritadan silindi

UZAYDAN ÇEKİLEN SON FOTOĞRAF!

Güney Pasifik'teki ada ülkesi Tonga'da 15 Ocak'ta meydana gelen su altı yanardağı patlaması sonrası Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), patlamanın meydana geldiği yanardağın birleştirdiği ikiz ada adalar Hunga Tonga-Hunga Haapai'nin uzaydan çekilmiş son fotoğraflarını yayınladı.

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Tonga’da yanardağ faciası! Adanın büyük kısmı haritadan silindi

Patlamanın ardından söz konusu adaların büyük kısmının sular altında kalarak haritadan silindiği ortaya çıktı.

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Tonga’da yanardağ faciası! Adanın büyük kısmı haritadan silindi

PATLAMA ÖNCESİ SINIRLARI ÇİZDİ

Roscosmos, söz konusu fotoğrafın Canopus-V uydusu ile çekildiğini belirterek, adaların patlama öncesi sınırlarını çizgi ile işaretleyerek değişime dikkat çekti.

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Tonga’da yanardağ faciası! Adanın büyük kısmı haritadan silindi

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından birçok ülkede tsunami uyarısı verilmiş, meydana gelen tsunamilerde 3 kişi hayatını kaybetmişti.