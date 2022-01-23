Tonga'da yanardağ faciası! Adanın büyük kısmı haritadan silindi

Son dakika haberine göre: Tonga'da geçtiğimiz hafta meydana gelen yanardağ patlaması ve tsunami felakete yol açmıştı. Çok sayıda ülkenin tsunami alarmı verdiği patlamaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Rusya Federal Uzay Ajansı tarafından paylaşılan görüntülerde adanın büyük bir kısmının haritadan silindiği görüldü.

Giriş Tarihi: 23.01.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022 12:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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