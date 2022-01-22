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Set çalışanını öldüren Alec Baldwin’e 25 milyon dolarlık yeni dava

Rust filminin çekimleri sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak öldüren Alec Baldwin, yeni bir davayla gündeme geldi. Setteki cinayetle ilgili soruşturması devam eden oyuncuya, Kanlı Kongre baskını sırasında sosyal medya üzerinden tartıştığı bir kadın tarafından 25 milyon dolarlık dava açıldı. Ünlü aktörü bir kez daha zor durumda kaldı.

Giriş Tarihi: 22.01.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022 12:16
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Set çalışanını öldüren Alec Baldwin’e 25 milyon dolarlık yeni dava

ABD'de set kazasında silahla filmin görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olan aktör Alec Baldwin, sosyal medyada tartıştığı kadın tarafından 25 milyon dolarlık başka bir davanın muhatabı oldu.

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Set çalışanını öldüren Alec Baldwin’e 25 milyon dolarlık yeni dava

"Rust" filminin setinde 21 Ekim 2021'de yaşanan kazayla ilgili soruşturması devam eden Baldwin'e, Afganistan'da hayatını kaybeden Amerikan askeri Rylee McCollum'un kız kardeşi Roice McCollum tarafından 25 milyon dolarlık "karalama ve ihmal davası" açıldı.

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Set çalışanını öldüren Alec Baldwin’e 25 milyon dolarlık yeni dava

ABD medyasında yer alan dava dilekçesine göre, 6 Ocak 2021'de başkent Washington'daki Kongre protestosundan fotoğraf paylaşan Roice'i "isyancı" olmakla itham eden Baldwin, ABD Bölge Mahkemesinde açılan davada asker yakınına iftira atmakla suçlandı.

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Set çalışanını öldüren Alec Baldwin’e 25 milyon dolarlık yeni dava

Afganistan'da ölen ağabeyinin dul kalan hamile eşi için yardım toplayan Roice'e daha önce 5 bin dolar çek gönderen Baldwin, aynı kadının Kongre baskınının yaşandığı başkentteki protestodan fotoğraf paylaştığını görünce Instagram'dan, "Bu ülkeye hizmetine olan saygımdan dolayı abiniz için yardım gönderdiğimde, sizin 6 Ocak isyancısı olduğunuzu bilmiyordum." mesajı attı.

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Set çalışanını öldüren Alec Baldwin’e 25 milyon dolarlık yeni dava

Roice, mitinge katıldığını ancak protestosunun yasal ve barışçıl olduğunu belirttiği mesajına Baldwin'den ikinci defa, "Sanmıyorum. Faaliyetleriniz, devlet malının hukuka aykırı olarak tahrip edilmesiyle, bir kolluk görevlisinin ölümüyle sonuçlandı." şeklinde cevap aldı.