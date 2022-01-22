Set çalışanını öldüren Alec Baldwin’e 25 milyon dolarlık yeni dava

Rust filminin çekimleri sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak öldüren Alec Baldwin, yeni bir davayla gündeme geldi. Setteki cinayetle ilgili soruşturması devam eden oyuncuya, Kanlı Kongre baskını sırasında sosyal medya üzerinden tartıştığı bir kadın tarafından 25 milyon dolarlık dava açıldı. Ünlü aktörü bir kez daha zor durumda kaldı.