İsrail’in BM temsilcisi Danon, İranlı diplomata Starlink uzattı ve “rejim değişikliği” mesajı verdi
Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, İran heyetinin bulunduğu masaya giderek İranlı diplomata Starlink uydu internet cihazı uzattı. Danon, İran'da rejim değişikliği çağrısı yaparken İranlı diplomat İsrailli temsilcinin sözlerine karşılık vermedi ve cihazı kabul etmedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda İsrail ile İran arasındaki gerilimi diplomasi sahnesinin ortasına taşıyan dikkat çekici bir olay yaşandı.
İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, 81. Genel Kurul görüşmeleri sırasında İran heyetinin bulunduğu masaya giderek İranlı diplomata Starlink uydu internet cihazı vermeye çalıştı.
Danon'un bu hamlesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aynı gün BM Genel Kurulu kürsüsünde Starlink cihazını göstermesinin hemen ardından geldi.
Danon'un eylemi "provokatif" olarak nitelendirilirken, İranlı diplomatın İsrailli temsilciyi görmezden gelerek cihazı kabul etmediği aktarıldı.
BM SALONUNDA İRANLI DİPLOMATA STARLINK UZATTI
Danon, İranlı diplomata yaklaşarak elindeki Starlink cihazını uzattı.
İsrailli temsilci, diplomata cihazı Tahran'a götürmesini söyleyerek bunun İran'daki insanlar için faydalı olabileceğini savundu.
Danon'un sözleri sırasında İranlı diplomat herhangi bir karşılık vermedi ve kendisine uzatılan cihazı almadı.
İsrail'in BM temsilcisinin girişimi sırasında yaşananlar kameralara yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olay kısa sürede gündem oldu.
Danon daha sonra görüntüleri kendi sosyal medya hesabından da paylaştı. İsrailli diplomatın paylaşımında İranlı temsilcinin Starlink'i kabul etmediğine dikkat çekildi.
"TAHRAN'A GÖTÜRMEK İSTER MİSİNİZ?"
Danon, İranlı diplomata yönelik konuşmasında Starlink cihazının İran halkının "özgürlüğüne kavuşmasına" yardımcı olabileceğini söyledi.
İsrailli diplomatın sözleri şöyle aktarıldı:
"Size bir Starlink vermenin uygun olacağını düşündüm. İran halkının özgürlüğüne kavuşması için işinize yarayabilir."
Danon ardından İranlı diplomata cihazı Tahran'a götürmek isteyip istemediğini sordu.
İsrailli temsilci, İran yönetimine yönelik doğrudan siyasi mesajını da bu noktada verdi.
Danon, "İran halkını seviyoruz ve orada rejimin değişmesi için dua ediyoruz. O gün gelecek." ifadelerini kullandı.
PROVOKASYONUN ARKASINDA NETANYAHU'NUN BM MESAJI VAR
Danon'un Starlink hamlesi, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından bağımsız değildi.
İsrail Başbakanı, 24 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında yanında getirdiği Starlink cihazını kürsüde gösterdi.
Netanyahu, Starlink'in İran'daki internet kısıtlamalarını aşmak ve İran halkının bilgiye erişimini sağlamak için kullanılabileceğini savundu.