İsrail Başbakanı ayrıca cihazı İran heyetine bırakabileceğini ve İranlı diplomatların "taraf değiştirmesi" halinde sosyal medyada özgürce konuşabilmelerine yardımcı olabileceğini söyledi. Böylece Netanyahu'nun kürsüde başlattığı Starlink gösterisi, konuşmanın ardından Danon tarafından İran heyetinin bulunduğu masaya taşındı. İsrail basınında da Danon'un İranlı diplomata ulaştırmaya çalıştığı cihazın, Netanyahu'nun konuşması sırasında gösterdiği aynı Starlink terminali olduğu belirtildi.

İRANLI DİPLOMATTAN DİKKAT ÇEKEN TEPKİ: SESSİZCE REDDETTİ Olayın dikkat çeken bir diğer boyutu ise İranlı diplomatın tavrı oldu. Danon konuşurken İranlı diplomat kendisine yanıt vermedi. İsrailli temsilcinin uzattığı Starlink cihazını da almadı. Görüntülerde İranlı diplomatın Danon'un girişimine karşılık vermeden uzaklaştığı görülürken, olay sonrasında herhangi bir karşılıklı diplomatik tartışma yaşanmadı. İsrail'in BM temsilcisinin bu hamlesi, sosyal medyada da farklı yorumlara neden oldu.

İSRAİL'DEN AÇIKÇA "REJİM DEĞİŞİKLİĞİ" MESAJI Danon'un açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise İran'da rejim değişikliği çağrısı oldu. İsrailli diplomat, yalnızca internet erişiminden söz etmekle kalmayarak İran'daki siyasi düzenin değişmesini istediğini açıkça dile getirdi. "Rejim değişikliği için dua ediyoruz. O gün gelecek." sözleri, İsrail'in İran yönetimine yönelik siyasi mesajının BM salonunda doğrudan İranlı bir diplomata yöneltilmesi anlamına geldi. İsrail basınında da Danon'un sözleri açık biçimde "rejim değişikliği" çağrısı olarak aktarıldı. Bu nedenle olay, yalnızca bir teknoloji cihazının uzatılması olarak değil, İsrail'in İran yönetimine yönelik siyasi ve psikolojik mesajının BM'nin en görünür diplomatik platformlarından birinde sahneye taşınması olarak değerlendirildi.

NETANYAHU'NUN KÜRSÜDEKİ STARLINK GÖSTERİSİ TARTIŞMA YARATTI Netanyahu'nun Starlink'i BM kürsüsünde göstermesi de İran'a yönelik mesajlarının bir parçasıydı. İsrail Başbakanı konuşmasında İran yönetimini internet üzerindeki kısıtlamalar nedeniyle eleştirdi ve Starlink'i İran halkının dış dünyayla iletişim kurabilmesinin bir aracı olarak sundu. Netanyahu ayrıca İran'daki siyasi değişime ilişkin mesajlar verirken İran halkına doğrudan seslenmeye çalıştı. Ancak Netanyahu'nun konuşması, yalnızca İran'a yönelik mesajlarıyla değil, BM Genel Kurulu salonundaki diplomatik protestolarla da gündeme geldi. Associated Press'e göre Netanyahu kürsüye çıktığında çok sayıda delege salonu terk etti ve konuşmanın ilerleyen bölümünde salonun önemli bir kısmı boş kaldı.