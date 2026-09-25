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İsrail’in BM temsilcisi Danon, İranlı diplomata Starlink uzattı ve “rejim değişikliği” mesajı verdi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, İran heyetinin bulunduğu masaya giderek İranlı diplomata Starlink uydu internet cihazı uzattı. Danon, İran'da rejim değişikliği çağrısı yaparken İranlı diplomat İsrailli temsilcinin sözlerine karşılık vermedi ve cihazı kabul etmedi.

İsrail’in BM temsilcisi Danon, İranlı diplomata Starlink uzattı ve “rejim değişikliği” mesajı verdi 1

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda İsrail ile İran arasındaki gerilimi diplomasi sahnesinin ortasına taşıyan dikkat çekici bir olay yaşandı.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, 81. Genel Kurul görüşmeleri sırasında İran heyetinin bulunduğu masaya giderek İranlı diplomata Starlink uydu internet cihazı vermeye çalıştı.

Danon'un bu hamlesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aynı gün BM Genel Kurulu kürsüsünde Starlink cihazını göstermesinin hemen ardından geldi.

İsrail’in BM temsilcisi Danon, İranlı diplomata Starlink uzattı ve “rejim değişikliği” mesajı verdi 2

Danon'un eylemi "provokatif" olarak nitelendirilirken, İranlı diplomatın İsrailli temsilciyi görmezden gelerek cihazı kabul etmediği aktarıldı.

İsrail’in BM temsilcisi Danon, İranlı diplomata Starlink uzattı ve “rejim değişikliği” mesajı verdi 3

BM SALONUNDA İRANLI DİPLOMATA STARLINK UZATTI

Danon, İranlı diplomata yaklaşarak elindeki Starlink cihazını uzattı.

İsrailli temsilci, diplomata cihazı Tahran'a götürmesini söyleyerek bunun İran'daki insanlar için faydalı olabileceğini savundu.

Danon'un sözleri sırasında İranlı diplomat herhangi bir karşılık vermedi ve kendisine uzatılan cihazı almadı.

İsrail'in BM temsilcisinin girişimi sırasında yaşananlar kameralara yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olay kısa sürede gündem oldu.

Danon daha sonra görüntüleri kendi sosyal medya hesabından da paylaştı. İsrailli diplomatın paylaşımında İranlı temsilcinin Starlink'i kabul etmediğine dikkat çekildi.

İsrail’in BM temsilcisi Danon, İranlı diplomata Starlink uzattı ve “rejim değişikliği” mesajı verdi 4

"TAHRAN'A GÖTÜRMEK İSTER MİSİNİZ?"

Danon, İranlı diplomata yönelik konuşmasında Starlink cihazının İran halkının "özgürlüğüne kavuşmasına" yardımcı olabileceğini söyledi.

İsrailli diplomatın sözleri şöyle aktarıldı:

"Size bir Starlink vermenin uygun olacağını düşündüm. İran halkının özgürlüğüne kavuşması için işinize yarayabilir."

Danon ardından İranlı diplomata cihazı Tahran'a götürmek isteyip istemediğini sordu.

İsrailli temsilci, İran yönetimine yönelik doğrudan siyasi mesajını da bu noktada verdi.

Danon, "İran halkını seviyoruz ve orada rejimin değişmesi için dua ediyoruz. O gün gelecek." ifadelerini kullandı.

İsrail’in BM temsilcisi Danon, İranlı diplomata Starlink uzattı ve “rejim değişikliği” mesajı verdi 5

PROVOKASYONUN ARKASINDA NETANYAHU'NUN BM MESAJI VAR

Danon'un Starlink hamlesi, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından bağımsız değildi.

İsrail Başbakanı, 24 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında yanında getirdiği Starlink cihazını kürsüde gösterdi.

Netanyahu, Starlink'in İran'daki internet kısıtlamalarını aşmak ve İran halkının bilgiye erişimini sağlamak için kullanılabileceğini savundu.

İsrail’in BM temsilcisi Danon, İranlı diplomata Starlink uzattı ve “rejim değişikliği” mesajı verdi 6

İsrail Başbakanı ayrıca cihazı İran heyetine bırakabileceğini ve İranlı diplomatların "taraf değiştirmesi" halinde sosyal medyada özgürce konuşabilmelerine yardımcı olabileceğini söyledi.

Böylece Netanyahu'nun kürsüde başlattığı Starlink gösterisi, konuşmanın ardından Danon tarafından İran heyetinin bulunduğu masaya taşındı.

İsrail basınında da Danon'un İranlı diplomata ulaştırmaya çalıştığı cihazın, Netanyahu'nun konuşması sırasında gösterdiği aynı Starlink terminali olduğu belirtildi.

İsrail’in BM temsilcisi Danon, İranlı diplomata Starlink uzattı ve “rejim değişikliği” mesajı verdi 7

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Olayın dikkat çeken bir diğer boyutu ise İranlı diplomatın tavrı oldu.

Danon konuşurken İranlı diplomat kendisine yanıt vermedi. İsrailli temsilcinin uzattığı Starlink cihazını da almadı.

Görüntülerde İranlı diplomatın Danon'un girişimine karşılık vermeden uzaklaştığı görülürken, olay sonrasında herhangi bir karşılıklı diplomatik tartışma yaşanmadı.

İsrail'in BM temsilcisinin bu hamlesi, sosyal medyada da farklı yorumlara neden oldu.

İsrail’in BM temsilcisi Danon, İranlı diplomata Starlink uzattı ve “rejim değişikliği” mesajı verdi 8

İSRAİL'DEN AÇIKÇA "REJİM DEĞİŞİKLİĞİ" MESAJI

Danon'un açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise İran'da rejim değişikliği çağrısı oldu.

İsrailli diplomat, yalnızca internet erişiminden söz etmekle kalmayarak İran'daki siyasi düzenin değişmesini istediğini açıkça dile getirdi.

"Rejim değişikliği için dua ediyoruz. O gün gelecek." sözleri, İsrail'in İran yönetimine yönelik siyasi mesajının BM salonunda doğrudan İranlı bir diplomata yöneltilmesi anlamına geldi.

İsrail basınında da Danon'un sözleri açık biçimde "rejim değişikliği" çağrısı olarak aktarıldı.

Bu nedenle olay, yalnızca bir teknoloji cihazının uzatılması olarak değil, İsrail'in İran yönetimine yönelik siyasi ve psikolojik mesajının BM'nin en görünür diplomatik platformlarından birinde sahneye taşınması olarak değerlendirildi.

İsrail’in BM temsilcisi Danon, İranlı diplomata Starlink uzattı ve “rejim değişikliği” mesajı verdi 9

NETANYAHU'NUN KÜRSÜDEKİ STARLINK GÖSTERİSİ TARTIŞMA YARATTI

Netanyahu'nun Starlink'i BM kürsüsünde göstermesi de İran'a yönelik mesajlarının bir parçasıydı.

İsrail Başbakanı konuşmasında İran yönetimini internet üzerindeki kısıtlamalar nedeniyle eleştirdi ve Starlink'i İran halkının dış dünyayla iletişim kurabilmesinin bir aracı olarak sundu.

Netanyahu ayrıca İran'daki siyasi değişime ilişkin mesajlar verirken İran halkına doğrudan seslenmeye çalıştı.

Ancak Netanyahu'nun konuşması, yalnızca İran'a yönelik mesajlarıyla değil, BM Genel Kurulu salonundaki diplomatik protestolarla da gündeme geldi.

Associated Press'e göre Netanyahu kürsüye çıktığında çok sayıda delege salonu terk etti ve konuşmanın ilerleyen bölümünde salonun önemli bir kısmı boş kaldı.

İsrail’in BM temsilcisi Danon, İranlı diplomata Starlink uzattı ve “rejim değişikliği” mesajı verdi 10

STARLINK'İN İRAN BOYUTU DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Starlink meselesi İran açısından yeni bir tartışma değil.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 2022'de gönderilen bir İran mektubunda Tahran yönetimi, Starlink'in İran'daki faaliyetlerine ilişkin hukuki ve egemenlik temelli itirazlarda bulunmuştu.

İran, izinsiz uydu internet hizmetlerinin ülkenin egemenliğine ve iç işlerine müdahale oluşturduğunu savunmuş ve Starlink'in İran'daki faaliyetlerine karşı itirazlarını BM Güvenlik Konseyi'ne taşımıştı.

Dolayısıyla BM Genel Kurulu'nda Starlink cihazının İranlı diplomata uzatılması, Tahran açısından yalnızca sembolik bir teknoloji mesajı değil, daha önce de tartışma konusu olmuş egemenlik ve dış müdahale başlıklarını yeniden gündeme getiren bir hamle niteliği taşıyor.

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