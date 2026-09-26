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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, New York’ta protesto edildi! Göstericiler yumurta attı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta bir grup Arnavut aktivist tarafından protesto edilirken bazı göstericiler, Rama'ya yumurta attı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, New York’ta protesto edildi! Göstericiler yumurta attı 1

Arnavutluk'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bağlantılı bir lüks turizm projesi nedeniyle mayıs ayı sonundan bu yana her gün protesto edilen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, New York'ta da protesto edildi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, New York’ta protesto edildi! Göstericiler yumurta attı 2

Protesto, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu vesilesiyle New York'ta bulunan Rama'nın toplantılarından birinin yapılacağı bir binaya gelişi sırasında gerçekleşti. Olay sırasında Rama'ın yanında eşi ve iktidardaki Sosyalist Parti'nin Meclis Grubu Başkanı Taulant Balla da bulunuyordu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, New York’ta protesto edildi! Göstericiler yumurta attı 3

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı Arnavut protestocuların Rama'ya doğru yumurta attıkları ve "mafya" diye bağırdıkları duyuldu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, New York’ta protesto edildi! Göstericiler yumurta attı 4

Arnavutluk basınına konuşan bir protestocu, "Yumurtalar ne yazık ki başbakana isabet etmedi. İsabet etmesini çok isterdim" ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, New York’ta protesto edildi! Göstericiler yumurta attı 5

Arnavutluk'taki protestolar, mayıs ayı sonunda doğal alanlara zarar vereceğinden endişe edilen lüks bir turizm projesine tepkiyle başladı ve zamanla yolsuzluk iddiaları ve yönetimden duyulan hoşnutsuzlukla birleşti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, New York’ta protesto edildi! Göstericiler yumurta attı 6

Protestocular, flamingoların yaşadığı sulak alanlarda inşa edilmesi planlanan tatil merkezi projesinin hassas ekosistemleri tehdit ettiğini ve yeterli şeffaflığa sahip olmadığını savunuyor.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, New York’ta protesto edildi! Göstericiler yumurta attı 7

Arnavutluk hükümeti ise projenin istihdam sağlayacağını, yabancı yatırımları çekeceğini ve turizmi canlandıracağını savunuyor.

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