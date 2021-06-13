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Teröristlerce öldürülen 123 kişinin cansız bedeni bulundu!

Son dakika haberi... Irak'ın Musul vilayetinde terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülen 123 kişinin toplu mezarı bulundu.

Giriş Tarihi: 13.06.2021 19:46 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 19:46
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Teröristlerce öldürülen 123 kişinin cansız bedeni bulundu!

Irak'ın Musul vilayetinin batısındaki Baduş bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a ait toplu mezar bulundu.

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Teröristlerce öldürülen 123 kişinin cansız bedeni bulundu!

Musul Valisi Necim el-Ciburi, söz konusu toplu mezardan şimdiye kadar 123 kişinin kalıntılarının çıkarıldığını belirterek, arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

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Teröristlerce öldürülen 123 kişinin cansız bedeni bulundu!

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası örgütlerden bölgede bulunan birçok sayıdaki toplu mezarları bulmak için yardım etmeye çağıran el-Ciburi, yüzlerce ailenin kayıpları olduğunu belirterek bulunan cesetlerin kimliklerini tespit etmenin zor olduğunu aktardı.

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Teröristlerce öldürülen 123 kişinin cansız bedeni bulundu!

El-Ciburi ayrıca, mezardaki cesetlerinin büyük bir kısmının Baduş Cezaevi'ndeki mahkumlara ait olabileceğini belirtti.

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Teröristlerce öldürülen 123 kişinin cansız bedeni bulundu!

Irak'ta 2014 yılının ortasında Musul'u ele geçiren terör örgütü DEAŞ, Musul, Selahaddin, Anbar ve Diyale vilayetlerinde birçok sayıda katliam yapmıştı.