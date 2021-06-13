Teröristlerce öldürülen 123 kişinin cansız bedeni bulundu!

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası örgütlerden bölgede bulunan birçok sayıdaki toplu mezarları bulmak için yardım etmeye çağıran el-Ciburi, yüzlerce ailenin kayıpları olduğunu belirterek bulunan cesetlerin kimliklerini tespit etmenin zor olduğunu aktardı.