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Teksas'ta okula silahlı saldırı! Katliamda kan donduran detay | Ölen arkadaşının kanıyla bunu yaptı

Son dakika haberine göre: ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokulda yaşanan silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Uvalde kasabasında bulunan Robb İlkokulu'nu basan 18 yaşındaki saldırgan Salvador Ramos, 19 ilkokul öğrencisini ve 2 öğretmeni katletmişti. Saldırıdan kurtulan 11 yaşındaki öğrenci, ölen arkadaşının kanıyla yaptıklarını anlatarak yaşanan dehşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 28.05.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 11:24
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Teksas’ta okula silahlı saldırı! Katliamda kan donduran detay | Ölen arkadaşının kanıyla bunu yaptı

Okullara yapılan silahlı saldırıların bitmek bilmediği ABD'de geçtiğimiz hafta yaşanan saldırı, bir kez daha gündemi sarstı. Teksas eyaletinin Uvalde kasabasında bulunan Robb İlkokulu, büyük deşete ev sahipliği yaptı.

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Teksas’ta okula silahlı saldırı! Katliamda kan donduran detay | Ölen arkadaşının kanıyla bunu yaptı

18 yaşındaki saldırgan Salvador Ramos silahla okulu basarak 19 küçük öğrenciyi ve 2 öğretmeni gözünü kırpmadan katletti.

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Teksas’ta okula silahlı saldırı! Katliamda kan donduran detay | Ölen arkadaşının kanıyla bunu yaptı

Hepsi aynı sınıftan olan ve yaşları 7 ila 10 arasında değişen çocukları hedef alan saldırgan, kendisini söz konusu sınıfa kilitletip rastgele kurşun yağdırmıştı.

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Teksas’ta okula silahlı saldırı! Katliamda kan donduran detay | Ölen arkadaşının kanıyla bunu yaptı

Bir tabanca ve bir AR-15 tüfek kullandığı bildirilen Ramos'un gerçekleştirdiği katliam tüm ülkeyi yasa boğmuştu.

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Teksas’ta okula silahlı saldırı! Katliamda kan donduran detay | Ölen arkadaşının kanıyla bunu yaptı

POLİS MÜDAHALE ETMEDİ!

Olayın ardından tüm gözlerse, müdahale etmekte yetersiz ve geç kalan Teksas Polis Departmanına çevrildi. Teksas Halk Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw, düzenlediği basın toplantısında, polise yönelik eleştirilere cevap verdi.