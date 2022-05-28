Teksas'ta okula silahlı saldırı! Katliamda kan donduran detay | Ölen arkadaşının kanıyla bunu yaptı

Son dakika haberine göre: ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokulda yaşanan silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Uvalde kasabasında bulunan Robb İlkokulu'nu basan 18 yaşındaki saldırgan Salvador Ramos, 19 ilkokul öğrencisini ve 2 öğretmeni katletmişti. Saldırıdan kurtulan 11 yaşındaki öğrenci, ölen arkadaşının kanıyla yaptıklarını anlatarak yaşanan dehşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 28.05.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 11:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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