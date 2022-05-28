28 Mayıs 2022, Cumartesi
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in tahttaki 70’inci yılı kutlaması için 16 binin üzerinde sokak partisi yapılacak
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70 senesini kutlamak için yapılacak 'Platin Jübile' programı çerçevesinde, İngiltere'de 16'nın üzerinde sokak partisi yapılacağı bildirildi. Kraliçe Elizabeth, İngiltere tarihinde 70 sene boyunca tahtta kalan ilk isim olacak.
Giriş Tarihi: 28.05.2022 13:56 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 13:56
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