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Haberler Galeri İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in tahttaki 70’inci yılı kutlaması için 16 binin üzerinde sokak partisi yapılacak

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in tahttaki 70’inci yılı kutlaması için 16 binin üzerinde sokak partisi yapılacak

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70 senesini kutlamak için yapılacak 'Platin Jübile' programı çerçevesinde, İngiltere'de 16'nın üzerinde sokak partisi yapılacağı bildirildi. Kraliçe Elizabeth, İngiltere tarihinde 70 sene boyunca tahtta kalan ilk isim olacak.

DHA
Giriş Tarihi: 28.05.2022 13:56 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 13:56
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in tahttaki 70’inci yılı kutlaması için 16 binin üzerinde sokak partisi yapılacak

İngiltere Yerel Yönetimler Birliği, bugün açıklamada bulunarak 6 Şubat 1952 tarihinde tahta çıkan Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70'inci senesini kutlamak için ülke genelinde 16 binin üzerinde sokak partisi yapılacağını duyurdu.

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in tahttaki 70’inci yılı kutlaması için 16 binin üzerinde sokak partisi yapılacak

Açıklamada "Ülke çapındaki belediyeler, İngiltere genelinde onaylanan binlerce sokak partisi başvurusuyla toplulukların yaklaşan Kraliçe'nin Platin Jübile hafta sonunu kutlamalarına yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor" denildi.

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in tahttaki 70’inci yılı kutlaması için 16 binin üzerinde sokak partisi yapılacak

16 BİN SOKAKTA KUTLANACAK

Birlik, 2 ve 3 Haziran'ı kapsayan hafta sonu İngiltere tarihinde ilk defa bir hükümdarın tahttaki 70 yıllık hizmetinin İngiltere halkı tarafından kutlanacağını vurguladı.

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in tahttaki 70’inci yılı kutlaması için 16 binin üzerinde sokak partisi yapılacak

12 belediyenin 1000 kadar sokak partisini onayladığını belirten Birlik, bu rakamın genele vurulduğunda etkinliklerin ülke çapında 16 binden fazla sokak partisine ulaşacağını ifade etti.

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in tahttaki 70’inci yılı kutlaması için 16 binin üzerinde sokak partisi yapılacak

Sokak partileri için binlerce küçüklü ve büyüklü yolun kapatılacağı, binlerce ağaç dikileceği, caddelerin parti ışıklarıyla donatılacağı belirtildi.