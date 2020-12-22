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Tayland'da skandal üstüne skandal! Müstehcen fotoğrafları ifşa oldu

Tayland'da skandallar bitmek bilmiyor! Evlendikten sadece üç ay sonra, doğum günü için kendisine resmi metres ataması yapan ve koronavirüs pandemisinin vurduğu ülkesini, salgın sırasında bırakıp haremiyle Alper'deki ultra lüks otele kapanan Tayland Kralıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Ülkede son olarak sızdırılan 1400'den fazla müstehcen fotoğraf kriz yarattı.

Giriş Tarihi: 22.12.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 10:05
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Tayland'da skandal üstüne skandal! Müstehcen fotoğrafları ifşa oldu

Tayland'da sular durulmuyor. Uzun süredir monarşi karşıtı protestolara sahne olan ülkede, son olarak başkent Bangkok'ta hafta sonu bir protesto düzenlenmişti.

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Tayland'da skandal üstüne skandal! Müstehcen fotoğrafları ifşa oldu

Siam Paragon alışveriş merkezinde gerçekleşen gösteride, Protesto liderleri Panusaya "Rung" Sithijirawattanakul ve Parit "Penguin" Chiwarak Reuters foto muhabirinin objektifine yansımıştı.

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Tayland'da skandal üstüne skandal! Müstehcen fotoğrafları ifşa oldu

Kısa bluzlar giyen göstericiler, 20 Aralık'ta alışveriş merkezinde düzenlenen protestoda, Tayland Prensesi Sirivannavari'nin kendi adını taşuayn mağazasının önünde vücutlarına yazdıkları sloganları sergilemişti.

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Tayland'da skandal üstüne skandal! Müstehcen fotoğrafları ifşa oldu

Geçtiğimiz haftalarda Taylandlı yetkililer, aralarında 16 yaşındaki bir öğrencinin de bulunduğu en az 35 protestocuyu kraliyet ailesini karalamakla suçladı.

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Tayland'da skandal üstüne skandal! Müstehcen fotoğrafları ifşa oldu

Tayland Kralı'nı ve monarşiyi eleştirenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları öngören ceza kanununun 112. maddesi, son zamanlarda ülkede tartışma konusu oluyor.