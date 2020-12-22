Tayland'da skandal üstüne skandal! Müstehcen fotoğrafları ifşa oldu

Tayland'da skandallar bitmek bilmiyor! Evlendikten sadece üç ay sonra, doğum günü için kendisine resmi metres ataması yapan ve koronavirüs pandemisinin vurduğu ülkesini, salgın sırasında bırakıp haremiyle Alper'deki ultra lüks otele kapanan Tayland Kralıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Ülkede son olarak sızdırılan 1400'den fazla müstehcen fotoğraf kriz yarattı.

Giriş Tarihi: 22.12.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 10:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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