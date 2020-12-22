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22 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Tayland'da skandal üstüne skandal! Müstehcen fotoğrafları ifşa oldu Tayland'da skandal üstüne skandal! Müstehcen fotoğrafları ifşa oldu Tayland'da skandallar bitmek bilmiyor! Evlendikten sadece üç ay sonra, doğum günü için kendisine resmi metres ataması yapan ve koronavirüs pandemisinin vurduğu ülkesini, salgın sırasında bırakıp haremiyle Alper'deki ultra lüks otele kapanan Tayland Kralıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Ülkede son olarak sızdırılan 1400'den fazla müstehcen fotoğraf kriz yarattı. Giriş Tarihi: 22.12.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 10:05
Tayland'da sular durulmuyor. Uzun süredir monarşi karşıtı protestolara sahne olan ülkede, son olarak başkent Bangkok'ta hafta sonu bir protesto düzenlenmişti.
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Siam Paragon alışveriş merkezinde gerçekleşen gösteride, Protesto liderleri Panusaya "Rung" Sithijirawattanakul ve Parit "Penguin" Chiwarak Reuters foto muhabirinin objektifine yansımıştı.
Kısa bluzlar giyen göstericiler, 20 Aralık'ta alışveriş merkezinde düzenlenen protestoda, Tayland Prensesi Sirivannavari'nin kendi adını taşuayn mağazasının önünde vücutlarına yazdıkları sloganları sergilemişti.
Geçtiğimiz haftalarda Taylandlı yetkililer, aralarında 16 yaşındaki bir öğrencinin de bulunduğu en az 35 protestocuyu kraliyet ailesini karalamakla suçladı.
Tayland Kralı'nı ve monarşiyi eleştirenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları öngören ceza kanununun 112. maddesi, son zamanlarda ülkede tartışma konusu oluyor.