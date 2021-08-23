23 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Taliban'a pusu! Kabil Havalimanı çevresinde çatışma: 300 militan öldürüldü

Taliban'a pusu! Kabil Havalimanı çevresinde çatışma: 300 militan öldürüldü

Dünyanın saniye saniye izlediği Afganistan'ın başkenti Kabil'de bu sabah silah sesleri yükseldi. Kabil Havalimanı çevresinde bu sabah çıkan çatışmaya ABD ve Alman askerleri de dahil oldu. Taliban çekilme tarihinin ertelenemeyeceğini duyurdu. Örgütün ele geçiremediği vilayette ise büyük bir direniş var, isyan dalgası büyüyor. Yüzlerce militanın öldürüldüğü bildiriliyor.

Giriş Tarihi: 23.08.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 10:18
  • 1
  • 21
Taliban’a pusu! Kabil Havalimanı çevresinde çatışma: 300 militan öldürüldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bu sabah silah sesleri yükseldi, Taliban'ın ele geçiremediği tek yerde ise yüzlerce militanın öldürüldüğü bildiriliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Taliban’a pusu! Kabil Havalimanı çevresinde çatışma: 300 militan öldürüldü

Taliban'ın 15 Ağustos Pazar günü Kabil'i kontrol etmesiyle başlayan yeni dönemde binlerce Afgan ve yabancı ülkeden kaçmak için havalimanına akın etti, tahliye uçaklarına binebilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor.

  • 3
  • 21
Taliban’a pusu! Kabil Havalimanı çevresinde çatışma: 300 militan öldürüldü

Kabil'den tahliye edilenlerin sayısı 30 bini geçerken, son bir haftada 20'yi aşkın kişi havalimanı etrafındaki bekleyiş sırasında silahla yaralanarak ya da izdiham sırasında hayatını kaybetti.

  • 4
  • 21
Taliban’a pusu! Kabil Havalimanı çevresinde çatışma: 300 militan öldürüldü

Bu sabah ise Kabil Havalimanı'nda uluslararası güçlerin de dahil olduğu bir silahlı çatışma yaşandı. Alman ordusu, Kabil Havalimanı'nın Kuzey Kapısı'ndaki çatışmada Afgan askerleriyle bilinmeyen saldırganların birbirlerine ateş açtığını duyurdu.

  • 5
  • 21
Taliban’a pusu! Kabil Havalimanı çevresinde çatışma: 300 militan öldürüldü

YABANCI ASKERLER DE ÇATIŞMADA
Bir Afgan askerinin öldüğü, üçünün yaralandığı çatışmaya ABD ve Alman askerleri de katıldı. Alman ordusunun açıklamasında, yabancı askerlerden yaralanan kimsenin olmadığı kaydedildi.