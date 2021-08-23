ABD'de sel felaketi: Can kayıpları artıyor

ABD'nin Tennessee eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükselirken, kayıp olan 45 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan selden etkilenen bölgelerde 20.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı devam ederken bölgeye gönderilen helikopter ve yardım ekipleri de arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 23.08.2021 10:49 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 11:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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