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Suudi Arabistan'dan tarihi düzenleme! Hacerü'l Esved ve Kabe'nin duvarlarına artık kimse dokunamayacak

Son dakika haberine göre: Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından getirilen yeni düzenlemeler çerçevesinde Kabe'nin önüne bariyer konulması nedeniyle Müslümanlar mültezeme, cennet taşı Hacerü'l Esved'e ve Kabe'nin duvarlarına dokunamayacak.

Giriş Tarihi: 19.06.2022 13:46 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022 13:46
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Suudi Arabistan’dan tarihi düzenleme! Hacerü’l Esved ve Kabe’nin duvarlarına artık kimse dokunamayacak


Kutsal topraklara ulaşan hacı adayları, pandemi sonrası yapılan düzenlemeleri şaşkınlıkla karşıladı.

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Suudi Arabistan’dan tarihi düzenleme! Hacerü’l Esved ve Kabe’nin duvarlarına artık kimse dokunamayacak


Kabe'nin etrafında Osmanlı'nın Beytullah'a saygı olarak yaptığı tarihi revakların sökülmesi ile başlayan tartışmalara pandemi nedeniyle Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın yaptığı yeni düzenlemeler de eklendi.

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Suudi Arabistan’dan tarihi düzenleme! Hacerü’l Esved ve Kabe’nin duvarlarına artık kimse dokunamayacak

Hacerü'l Esved taşı ile Kabe kapısı arasındaki kısım olarak bilinen 'mültezem'e, Hacer'ül Esved'e ve Kabe'nin duvarlarına yüz süren hacılar artık bariyer konulması nedeniyle Kabe'nin etrafına dokunamayacak.

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Suudi Arabistan’dan tarihi düzenleme! Hacerü’l Esved ve Kabe’nin duvarlarına artık kimse dokunamayacak

Daha önce Hacer'ül Esved'i ziyaret eden Müslümanlar, Kabe'ye yüz sürerek dualar ediyordu.

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Suudi Arabistan’dan tarihi düzenleme! Hacerü’l Esved ve Kabe’nin duvarlarına artık kimse dokunamayacak

Bu düzenlemenin tavafın ruhuna aykırı olduğunu belirten hacı adayları, Harem-i Şerif'de yapılacak bütün düzenlemelerin, Müslüman devletlerin dini liderlerine sorularak yapılmasını talep etti.