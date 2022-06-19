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Suudi Arabistan'dan tarihi düzenleme! Hacerü'l Esved ve Kabe'nin duvarlarına artık kimse dokunamayacak
Son dakika haberine göre: Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından getirilen yeni düzenlemeler çerçevesinde Kabe'nin önüne bariyer konulması nedeniyle Müslümanlar mültezeme, cennet taşı Hacerü'l Esved'e ve Kabe'nin duvarlarına dokunamayacak.
Giriş Tarihi: 19.06.2022 13:46Güncelleme Tarihi: 19.06.2022 13:46