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Bill Clinton'dan 51. bölge itirafı! ABD uzaylılarla bu bölgede temasa mı geçiyor? ABD tüm dünyadan gizliyordu
Amerika Birleşik Devletleri'nin sır gibi sakladığı 51.bölge veya Area 51, Roswell vakasından sonra komplo teorilerinin odağı haline geldi. Boyd Bushman'ın tüm gerçekleri ifşa ettiğini iddia etmesi ve yayınladığı fotoğraflar sonrası merakla tüm gözleri daha fazla üzerine çekti. ABD Eski Başkanı Bill Clinton'dan 51. bölge itirafı geldi. ABD'nin gizli üssü Area 51 esrarını halen korurken Clinton bölgeye ajan gönderdiklerini söyledi.