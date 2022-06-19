Bill Clinton’dan 51. bölge itirafı! ABD uzaylılarla bu bölgede temasa mı geçiyor? ABD tüm dünyadan gizliyordu

Clinton, "Bununla nasıl başa çıkacağımızı bulmamız gerektiğini söyledim çünkü teknoloji açısından görünmezlik araştırmalarımızın çoğunu burada yapıyoruz. Örneğin, radar tarafından algılanmayan uçakları nasıl uçurduğumuz gibi. Bu yüzden bu kadar gizemliler" ifadelerini kullandı. ABD'nin eski Başkanı, "Ancak bildiğim kadarıyla uzaylı yok" diye ekledi.