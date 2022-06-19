19 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bill Clinton'dan 51. bölge itirafı! ABD uzaylılarla bu bölgede temasa mı geçiyor? ABD tüm dünyadan gizliyordu

Bill Clinton'dan 51. bölge itirafı! ABD uzaylılarla bu bölgede temasa mı geçiyor? ABD tüm dünyadan gizliyordu

Amerika Birleşik Devletleri'nin sır gibi sakladığı 51.bölge veya Area 51, Roswell vakasından sonra komplo teorilerinin odağı haline geldi. Boyd Bushman'ın tüm gerçekleri ifşa ettiğini iddia etmesi ve yayınladığı fotoğraflar sonrası merakla tüm gözleri daha fazla üzerine çekti. ABD Eski Başkanı Bill Clinton'dan 51. bölge itirafı geldi. ABD'nin gizli üssü Area 51 esrarını halen korurken Clinton bölgeye ajan gönderdiklerini söyledi.

Giriş Tarihi: 19.06.2022 13:29
  • 1
  • 59
Bill Clinton’dan 51. bölge itirafı! ABD uzaylılarla bu bölgede temasa mı geçiyor? ABD tüm dünyadan gizliyordu

Bu bölgeyle ilgili iddialar inanılmaz! Dünyanın en merak ettiği ama on yıllardır sırrı çözülemeyen ABD'nin gizli üssü Area 51 esrarını halen korurken ABD'nin Eski Başkanı Bill Clinton'dan itiraf geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 59
Bill Clinton’dan 51. bölge itirafı! ABD uzaylılarla bu bölgede temasa mı geçiyor? ABD tüm dünyadan gizliyordu

Amerikan televizyon kanalı CBS'te bir talk show programında uzaylılar ve 51. bölge ile ilgili soruları yanıtlayan Clinton, bölgeye ajanlar gönderdiklerini itiraf etti.

  • 3
  • 59
Bill Clinton’dan 51. bölge itirafı! ABD uzaylılarla bu bölgede temasa mı geçiyor? ABD tüm dünyadan gizliyordu

"HER YOLU DENEDİK"

Clinton, başkanlık görevi sırasında uzaylılarla ilgili gerçekleri açığa çıkarmak için her yolu denediklerini, söz konusu bölgeye ajanlar gönderdiğini söyledi. New Mexico eyaletine bağlı Roswell kentinde yaşandığı iddia edilen UFO kazasına değinen Clinton, "Uzaylı olmadığından emin olmak için 51'inci Bölge'ye insanlar gönderdik" dedi.

  • 4
  • 59
Bill Clinton’dan 51. bölge itirafı! ABD uzaylılarla bu bölgede temasa mı geçiyor? ABD tüm dünyadan gizliyordu

Clinton, "Bununla nasıl başa çıkacağımızı bulmamız gerektiğini söyledim çünkü teknoloji açısından görünmezlik araştırmalarımızın çoğunu burada yapıyoruz. Örneğin, radar tarafından algılanmayan uçakları nasıl uçurduğumuz gibi. Bu yüzden bu kadar gizemliler" ifadelerini kullandı. ABD'nin eski Başkanı, "Ancak bildiğim kadarıyla uzaylı yok" diye ekledi.

  • 5
  • 59
Bill Clinton’dan 51. bölge itirafı! ABD uzaylılarla bu bölgede temasa mı geçiyor? ABD tüm dünyadan gizliyordu

SIR GİBİ SAKLANIYORDU! 51. BÖLGEDE ORTAYA ÇIKTI...

Dünyanın en merak ettiği ama on yıllardır sırrı çözülemeyen ABD'nin gizli üssü 51'inci bölge esrarını halen koruyor.