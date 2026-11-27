Koalisyon, bir gün önce de Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'nda operasyonel kapasitenin hedef alındığını, Saada ve Amran vilayetlerinde de saldırılar düzenlendiğini bildirmişti. Böylece Yemen'deki çatışmalar, yalnızca cephe hatlarında değil, limanlar ve stratejik altyapılar üzerinde de yoğunlaşmaya başladı.

YEMEN'DE SİVİLLERİN CAN KAYBI ARTIYOR! 48 SAATTE 19 ÖLÜ Yemen'deki saldırıların bilançosuna ilişkin açıklamalar ise endişe verici. Husilerin kontrolündeki Sana'daki Sağlık Bakanlığı, Suudi saldırılarında son 48 saat içerisinde en az 19 sivilin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin yaralandığını öne sürdü. Husilerin kontrolündeki silahlı kuvvetler de Suudi savaş uçakları ve füzelerinin son 24 saatte Yemen genelinde 109 saldırı gerçekleştirdiğini iddia etti.

MUHAMMED BİN SELMAN TRUMP'LA GÖRÜŞECEK Çatışmaların tırmandığı dönemde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD ziyareti de gündeme geldi. İran savaşının başlamasından bu yana ilk kez ABD'ye gitmesi planlanan bin Selman'ın gelecek ay Florida'nın Miami kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılması bekleniyor. Suudi yetkililer ziyaretin gerçekleşeceğini henüz resmen doğrulamadı.

Riyad yönetiminin, Husilerin füze ve İHA saldırılarına karşı savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla Washington'dan destek aradığı belirtiliyor. Ziyaretin gerçekleşmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump ile Muhammed bin Selman, savaşın başlamasından bu yana ilk kez yüz yüze görüşecek.

BABÜLMENDEP HATTINDA YENİ CEPHE TEHLİKESİ! Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki çatışmalar, 2022 yılında Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin ardından yıllarca görece sakin seyretmişti. Ancak temmuz ayında yeniden alevlenen çatışmalar, son aylarda giderek şiddetlendi. Eylül ayında Husilerin stratejik öneme sahip Babülmendep Boğazı yönünde ilerleme kaydetmesi, krizin uluslararası deniz ticaretini de etkileyebilecek yeni bir boyuta ulaşması ihtimalini gündeme getirdi.