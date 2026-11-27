Husilerin Suudi Arabistan'a saldırısı sonrası Riyad'dan misilleme geldi! Yemen'de 50 hedef vuruldu
Suudi Arabistan'ın dev petrol tesisleri hedef alındı, rafinerilerde yangın çıktı. Riyad'ın Yemen'e yönelik saldırıları ise şiddetlendi.
Suudi Arabistan ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalarda tansiyon giderek yükseliyor. Husilerin son saldırılarında ülkenin petrol altyapısı ve ekonomik merkezleri hedef alındı. Dünyanın en önemli petrol ihracat noktalarından biri olan Ras Tanura'da yaşananlar ise saldırıların boyutunu gözler önüne serdi.
Husiler, Suudi Arabistan'ın Doğu Eyaleti'nde bulunan Ras Tanura petrol tesisine saldırı düzenlediklerini duyurdu. Saldırının ardından tesiste yangın çıktığı bildirildi. Çarşamba günü çekilen uydu görüntülerinde kıyıdaki petrol tesisinden yükselen dev siyah duman bulutu dikkat çekti.
Günlük 550 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip Ras Tanura, Suudi Arabistan'ın enerji altyapısındaki en kritik merkezlerden biri. Saldırının ardından tesisteki petrol yükleme faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi. Faaliyetlerin yeniden başlayıp başlamadığı ise henüz netlik kazanmadı.
CİZAN'DAKİ RAFİNERİDE YANGIN! BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cizan bölgesi de saldırıların hedefi oldu. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, bir petrol rafinerisine mühimmat isabet ettiğini ve tesiste yangın çıktığını açıkladı.
Saldırıda Nepalli bir işçi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Rafinerideki bazı faaliyetlerin yangın nedeniyle geçici olarak durdurulduğu bildirildi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Ras Tanura üzerinde dört İHA'nın tespit edilerek imha edildiğini duyurdu. Koalisyon, düşen parçalar nedeniyle herhangi bir yaralanma yaşanmadığını açıkladı.
RİYAD'IN EKONOMİK MERKEZİ DE HEDEF ALINDI!
Husilerin saldırıları petrol tesisleriyle sınırlı kalmadı. Riyad'daki Kral Abdullah Ekonomi Şehri de çarşamba günü hedef alındı. Suudi yetkililer saldırıda 11 kişinin yaralandığını bildirdi.
CNN'e konuşan bir görgü tanığı, Suudi Arabistan'ın trilyon dolarlık Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) hedef alınan gökdelenin içerisinde bulunduğunu aktardı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, saldırının Husi İHA'sıyla gerçekleştirildiğini belirterek "kararlı bir karşılık" verileceği uyarısında bulundu.
RİYAD'DAN YEMEN'E AĞIR MİSİLLEME! 50 HEDEF VURULDU
Suudi Arabistan, topraklarına yönelik saldırılara karşılık Yemen'deki Husi kontrolündeki bölgelere yönelik operasyonlarını artırdı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, perşembe günü Sana, Hudeyde ve Saada vilayetlerinde 50 hedefin imha edildiğini açıkladı. Açıklamada operasyonun Husilerin askeri kapasitesini hedef alan "hassas bir askeri operasyon" olduğu savunuldu.