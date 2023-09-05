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Suriye'den skandal fotoğraflar! Deyrizor'un doğusundaki Şehil ve Ziyben köylerinde şiddetli çatışma | A Haber Suriye'de
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin baskısı altındaki Arap aşiretleri ile örgüt arasında 27 Ağustos'ta başlayan çatışmalar, 10'uncu gününe girdi. ABD'nin arabulucuğa soyunduğu çatışmalar dinmedi, Suriye resmi medyası teröristleri 'ayrılıkçı militanlar' olarak tanımlarken, AFP'nin servis ettiği karelerde dikkat çeken detaylar yer aldı. Öte yandan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Suriye'den son gelişmeleri aktardı.
Giriş Tarihi: 05.09.2023 14:42Güncelleme Tarihi: 05.09.2023 16:31