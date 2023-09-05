Suriye'den skandal fotoğraflar! Deyrizor'un doğusundaki Şehil ve Ziyben köylerinde şiddetli çatışma | A Haber Suriye'de

Çatışmaların olduğu bölgeye çok sayıda terörist sevk eden PKK/YPG, gece saatlerinde Şehil ve Ziyben köylerini tekrar işgal etmek için saldırı başlattı. Arap aşiretlerinin geçen hafta terörden temizlediği köylerde şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçesi kırsallarında 27 Ağustos'tan bu yana toplam 33 köy PKK/YPG işgalinden kurtarılmıştı.