09 Ağustos 2024, Cuma
Soykırımcı Netanyahu'dan akla ziyan açıklama! Sivil kayıpların düşük olduğunu savundu: "İsrail hükümeti için inanılmaz bir başarı..."
Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. İşgalci İsrail Başbakanı Netanyahu Time dergisine akla ziyan açıklamalarda bulundu. Gazze'de sivil kayıpların diğer ülkelerdeki şehir çatışmalarına oranla "düşük olduğunu" iddia eden Netanyahu, "En iyi değerlendirmemiz bire bir (bir Hamas'ın askeri kanadı üyesi, bir sivil) oranında; ancak oran doğal olarak düşüyor. Muhtemelen en zor kentsel savaş koşullarında bire-bir oran, İsrail hükümeti için inanılmaz bir başarı." yorumunda bulundu.
Giriş Tarihi: 08.08.2024 23:01 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 23:28