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Haberler Galeri Soykırımcı Netanyahu'dan akla ziyan açıklama! Sivil kayıpların düşük olduğunu savundu: "İsrail hükümeti için inanılmaz bir başarı..."

Soykırımcı Netanyahu'dan akla ziyan açıklama! Sivil kayıpların düşük olduğunu savundu: "İsrail hükümeti için inanılmaz bir başarı..."

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. İşgalci İsrail Başbakanı Netanyahu Time dergisine akla ziyan açıklamalarda bulundu. Gazze'de sivil kayıpların diğer ülkelerdeki şehir çatışmalarına oranla "düşük olduğunu" iddia eden Netanyahu, "En iyi değerlendirmemiz bire bir (bir Hamas'ın askeri kanadı üyesi, bir sivil) oranında; ancak oran doğal olarak düşüyor. Muhtemelen en zor kentsel savaş koşullarında bire-bir oran, İsrail hükümeti için inanılmaz bir başarı." yorumunda bulundu.

Giriş Tarihi: 08.08.2024 23:01 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 23:28
Soykırımcı Netanyahu sivil kayıplarını başarı olarak tanımladı: Bire bir oran...

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliamlarını sürdürüyor. Siyonist İsrail Başbakanı Netanyahu Time dergisine akla ziyan açıklamalarda bulundu.

Soykırımcı Netanyahu sivil kayıplarını başarı olarak tanımladı: Bire bir oran...

Tahran, Hizbullah ve Yemen'deki İran destekli Husiler'in koordineli düzenleyebileceği bir saldırıya karşı koyabilecek güçte olduklarını ileri süren Netanyahu, Tahran'dan gelecek olası misillemede ABD'den yardım isteyip istemeyeceğine yönelik soruyu ise cevapsız bıraktı.

Soykırımcı Netanyahu sivil kayıplarını başarı olarak tanımladı: Bire bir oran...

"İRAN'IN NÜKLEER SİLAH GELİŞTİRMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ."

Netanyahu, İsrail'in geçmişte attığı adımların İran'ın uranyum zenginleştirmesini geciktirdiğini ileri sürerek, "İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemek için her şeyi yapacağız." dedi.

Soykırımcı Netanyahu sivil kayıplarını başarı olarak tanımladı: Bire bir oran...

SİVİL KAYIPLARI DÜŞÜKMÜŞ!
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 699 Filistinli öldü.

İsrail Başkanı Netanyahu ise binlerce çocuk ve kadının hayatını kaybetmesine rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarda yaşamını yitiren sivillerin sayısının 15 bin olduğunu ve 15 bin de Kassam Tugayları üyesinin öldüğünü ileri sürdü.

Soykırımcı Netanyahu sivil kayıplarını başarı olarak tanımladı: Bire bir oran...

" İSRAİL HÜKÜMETİ İÇİN İNANILMAZ BİR BAŞARI"
Gazze'de sivil kayıpların diğer ülkelerdeki şehir çatışmalarına oranla "düşük olduğunu" iddia eden Netanyahu, "En iyi değerlendirmemiz bire bir (bir Hamas'ın askeri kanadı üyesi, bir sivil) oranında; ancak oran doğal olarak düşüyor. Muhtemelen en zor kentsel savaş koşullarında bire-bir oran, İsrail hükümeti için inanılmaz bir başarı." yorumunda bulundu.