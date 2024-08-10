Dünyanın en güçlü tank filosuna sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye 2.231 puanla...

Tanklar, zırh ve saldırı gücü bakımından sürekli olarak geliştirilen araçlar olarak modern savaş alanlarında kritik bir rol oynuyor. Teknolojik ilerlemeler sayesinde, tankların gelecekte kara birliklerinin stratejik gücünü daha da artırması bekleniyor. Bu gelişmeler, Türk tanklarının dünya çapında tanınmasını sağlarken, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yeteneklerini ve mühendislik başarılarını da gözler önüne seriyor. İşte, dünyanın en güçlü tank filosuna sahip ülkeleri…