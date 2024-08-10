10 Ağustos 2024, Cumartesi
Dünyanın en güçlü tank filosuna sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye 2.231 puanla...
Tanklar, savaş tarihinde önemli bir evrim geçirdi. İlk kez Birinci Dünya Savaşı'nda sahneye çıkan tanklar, gerçek potansiyellerini İkinci Dünya Savaşı'nda gösterdiler ve kara birliklerinin vazgeçilmez bir parçası haline geldiler. Başlangıçta piyadelerle birlikte hareket eden tanklar, zamanla bağımsız birlikler olarak sahadaki etkilerini artırdılar. Peki en güçlü tank filosuna hangi ülke sahip?
Giriş Tarihi: 10.08.2024 16:51 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 16:59