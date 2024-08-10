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Dünyanın en güçlü tank filosuna sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye 2.231 puanla...

Tanklar, savaş tarihinde önemli bir evrim geçirdi. İlk kez Birinci Dünya Savaşı'nda sahneye çıkan tanklar, gerçek potansiyellerini İkinci Dünya Savaşı'nda gösterdiler ve kara birliklerinin vazgeçilmez bir parçası haline geldiler. Başlangıçta piyadelerle birlikte hareket eden tanklar, zamanla bağımsız birlikler olarak sahadaki etkilerini artırdılar. Peki en güçlü tank filosuna hangi ülke sahip?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.08.2024 16:51 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 16:59
Dünyanın en güçlü tank filosuna sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye 2.231 puanla...

Tanklar, zırh ve saldırı gücü bakımından sürekli olarak geliştirilen araçlar olarak modern savaş alanlarında kritik bir rol oynuyor. Teknolojik ilerlemeler sayesinde, tankların gelecekte kara birliklerinin stratejik gücünü daha da artırması bekleniyor. Bu gelişmeler, Türk tanklarının dünya çapında tanınmasını sağlarken, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yeteneklerini ve mühendislik başarılarını da gözler önüne seriyor. İşte, dünyanın en güçlü tank filosuna sahip ülkeleri…

Dünyanın en güçlü tank filosuna sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye 2.231 puanla...

20-Ürdün

Dünyanın en güçlü tank filosuna sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye 2.231 puanla...

19- Yunanistan

Dünyanın en güçlü tank filosuna sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye 2.231 puanla...

18-İsrail

Dünyanın en güçlü tank filosuna sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye 2.231 puanla...

17-Suudi Arabistan