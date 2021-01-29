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29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Sosyal medyayı sallayan deney! Saniyeler içerisinde dondu Sosyal medyayı sallayan deney! Saniyeler içerisinde dondu Sert kışın hüküm sürdüğü Sibirya'da çekilen bu görüntüler sosyal medyayı salladı. Bir buz parçasının üzerine kırılan yumurta saniyeler içerisinde dondu. Soğuk havanın dondurucu etkisi yapılan bu deneyle tescillenmiş oldu. Giriş Tarihi: 29.01.2021 10:14 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 10:23
Termometrelerin eksi 25'i gösterdiği Rusya'nın Sibirya bölgesinde, soğuk havanın etkisi yapılan deneyle resmen tescillendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sibirya bölgesinde bir buz parçasının üzerine kırılan yumurta saniyeler içerisinde dondu.
Sosyal medyada paylaşılan deneyin görüntüleri viral oldu.
Rusya'da yaşayan ABD'li gazeteci Alec Luhn da geçtiğimiz hafta ülkedeki bazı bölgelerin ne kadar soğuk olduğunu gözler önüne sermek için yumurta ve noodle fotoğrafı paylaşmıştı.
"Hava sıcaklığının -40 derece olduğu Novosibirsk'te kahvaltı..." notuyla paylaşılan kare ilgi görmeyi başarmıştı.
Fotoğraf, Sibirya Federal Bölgesi'nin başkenti ve en kalabalık üçüncü kenti durumunda olan Novosibirsk'te sert geçen kışı özetlemişti.