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Sosyal medyayı sallayan deney! Saniyeler içerisinde dondu

Sert kışın hüküm sürdüğü Sibirya'da çekilen bu görüntüler sosyal medyayı salladı. Bir buz parçasının üzerine kırılan yumurta saniyeler içerisinde dondu. Soğuk havanın dondurucu etkisi yapılan bu deneyle tescillenmiş oldu.

Giriş Tarihi: 29.01.2021 10:14 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 10:23
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Sosyal medyayı sallayan deney! Saniyeler içerisinde dondu

Termometrelerin eksi 25'i gösterdiği Rusya'nın Sibirya bölgesinde, soğuk havanın etkisi yapılan deneyle resmen tescillendi.

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Sosyal medyayı sallayan deney! Saniyeler içerisinde dondu

Sibirya bölgesinde bir buz parçasının üzerine kırılan yumurta saniyeler içerisinde dondu.

Sosyal medyada paylaşılan deneyin görüntüleri viral oldu.

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Sosyal medyayı sallayan deney! Saniyeler içerisinde dondu

Rusya'da yaşayan ABD'li gazeteci Alec Luhn da geçtiğimiz hafta ülkedeki bazı bölgelerin ne kadar soğuk olduğunu gözler önüne sermek için yumurta ve noodle fotoğrafı paylaşmıştı.

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Sosyal medyayı sallayan deney! Saniyeler içerisinde dondu

"Hava sıcaklığının -40 derece olduğu Novosibirsk'te kahvaltı..." notuyla paylaşılan kare ilgi görmeyi başarmıştı.

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Sosyal medyayı sallayan deney! Saniyeler içerisinde dondu

Fotoğraf, Sibirya Federal Bölgesi'nin başkenti ve en kalabalık üçüncü kenti durumunda olan Novosibirsk'te sert geçen kışı özetlemişti.