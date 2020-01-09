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Son dakika: Trump'a büyük öfke! Ateşe verdiler

ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından çıkan savaş söylemleri gerilime neden oldu. İki taraftan da birbiri ardından gelen tehdit dolu sözler dünya genelinde de yankısını sürdürüyor. Savaş karşıtları ABD ve Avrupa'nın bazı illerinde toplanarak protesto gösterileri düzenledi. Son olarak Slovenya'daki ABD Başkanı Donald Trump'ın ahşap heykeli ateşe verildi.

Giriş Tarihi: 09.01.2020 19:05 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 19:06
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Son dakika: Trump'a büyük öfke! Ateşe verdiler

Slovenya'nın başkenti Ljubljana yakınlarındaki Moravce'de bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın ahşap heykeli ateşe verildi.

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Son dakika: Trump'a büyük öfke! Ateşe verdiler

Geçen yıl Tomaz Schlegl'in ABD'deki Özgürlük Heykeli'nden esinlenerek yaptığı ve yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki alaycı Trump heykeli kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yakıldı.

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Son dakika: Trump'a büyük öfke! Ateşe verdiler

Moravce Belediye Başkanı Milan Balazic, heykelin aralıkta Selo köyünden Moravce'ye getirildiğini anımsatarak, "Polis, heykeli ateşe verenleri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Heykelin kundaklanması, halkın sanatsal projelere karşı olduğunun bir göstergesidir." dedi.

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Son dakika: Trump'a büyük öfke! Ateşe verdiler

Trump'ın, mavi takım elbisesi ve kırmızı kravatıyla yumruğunu havaya kaldırmış vaziyette gösterildiği ahşap heykel, ilk olarak yapıldığı Selo'da da ateşe verilmek istenmiş ve bu nedenle Moravce'ye getirilmişti.

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Son dakika: Trump'a büyük öfke! Ateşe verdiler

Sanatçı Schlegl, heykele dair açıklamasında, "Bütün popülistler gibi bu heykelin de iki yüzü var. Biri insancıl ve hoşgörülü, diğeri ise vampir." ifadesini kullanmıştı.