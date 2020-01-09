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Son dakika: Trump'a büyük öfke! Ateşe verdiler
ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından çıkan savaş söylemleri gerilime neden oldu. İki taraftan da birbiri ardından gelen tehdit dolu sözler dünya genelinde de yankısını sürdürüyor. Savaş karşıtları ABD ve Avrupa'nın bazı illerinde toplanarak protesto gösterileri düzenledi. Son olarak Slovenya'daki ABD Başkanı Donald Trump'ın ahşap heykeli ateşe verildi.
Giriş Tarihi: 09.01.2020 19:05 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 19:06
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