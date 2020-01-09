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Fransa'da ortalık yeniden savaş alanına döndü!

Fransa'da binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Giriş Tarihi: 09.01.2020 20:51 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 20:53
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Fransa'da ortalık yeniden savaş alanına döndü!

Ülkenin en önemli sendikalarından Genel İş Konfederasyonun (CGT) çağrısıyla Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanan eylemciler, Saint-Augustin Meydanı'na yürüdü.

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Fransa'da ortalık yeniden savaş alanına döndü!

Emeklilik reformunun geri çekilmesini talep eden göstericiler, Macron karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Eylemciler, çok sayıda mağazanın camını kırdı, çevreye zarar verdi.

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Fransa'da ortalık yeniden savaş alanına döndü!

Gösteride polis ile protestocular arasında arbede yaşandı. Polis, biber gazıyla müdahale etti.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkentteki eylemde 16 kişi gözaltına alındı.

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Fransa'da ortalık yeniden savaş alanına döndü!

Sendikalara göre Paris'teki gösteriye 370 bin kişi katıldı.

Nantes kentindeki eylemde de göstericilerle polis arasında gerginlik yaşandı. Polis protestoculara karşı biber gazı kullandı.

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Fransa'da ortalık yeniden savaş alanına döndü!

Bordeaux'da eylemciler şehir merkezindeki tren garının elektriklerini kesti.

Ülkenin çeşitli şehirlerinde de gösteriler düzenlendi.