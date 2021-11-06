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Haberler Galeri Son dakika! Travis Scott konserinde katliam! Hayranları birbirini ezdi geçti: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika! Travis Scott konserinde katliam! Hayranları birbirini ezdi geçti: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi... ABD'de gerçekleştirilen Astroworld müzik festivalinde Travis Scott konseri esnasında yaşanan izdihamda insanlar birbirini ezdi. Olaylar esnasında pek çok kişi yaralanırken ve 8 kişinin yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 06.11.2021 10:49 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 10:52
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Son dakika! Travis Scott konserinde katliam! Hayranları birbirini ezdi geçti: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Teksas eyaletinde yapılan ve biletleri çok uzun zaman önce biten Astroworld müzik festivalinde ünlü rapçi Travis Scott'ı dinlemek için akın eden binlerce kişi izdihama yol açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika! Travis Scott konserinde katliam! Hayranları birbirini ezdi geçti: Çok sayıda ölü ve yaralı var

8 KİŞİ ÖLDÜ ÇOK SAYIDA YARALI

Festivalde yaşanan izdiham sonrası bölgeye gelen itfaiye yetkilileri 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu açıkladılar.

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Son dakika! Travis Scott konserinde katliam! Hayranları birbirini ezdi geçti: Çok sayıda ölü ve yaralı var

KIYAMET YERİNİ ARATMAYAN GÖRÜNÜTLER

Konser alanından gelen görüntülerde, düzinelerce ambulans ve çok sayıda sağlık görevlisinin kapıda beklediği görüldü.

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Son dakika! Travis Scott konserinde katliam! Hayranları birbirini ezdi geçti: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sosyal medyaya düşen görüntülerde ise izdihamdan kaçan kabalıklar görülüyor.

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Son dakika! Travis Scott konserinde katliam! Hayranları birbirini ezdi geçti: Çok sayıda ölü ve yaralı var

GÖZALTILAR VAR

Muhabir Mycah Hatfield, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "NRG Park'taki Astroworld Festivaline vardığımızda izdiham çıktı.