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Son dakika! Travis Scott konserinde katliam! Hayranları birbirini ezdi geçti: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika haberi... ABD'de gerçekleştirilen Astroworld müzik festivalinde Travis Scott konseri esnasında yaşanan izdihamda insanlar birbirini ezdi. Olaylar esnasında pek çok kişi yaralanırken ve 8 kişinin yaşamını yitirdi.
Giriş Tarihi: 06.11.2021 10:49Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 10:52