Fransa'nın başkenti Paris’te yine sokaklar karıştı!

İKİ YÜZLÜ DAVRANAN LİDERLERE TEPKİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de dahil olmak üzere 10 gelişmiş ülkenin liderlerini küresel ısınmayla mücadeleye yönelik vaatlerini yerine getirmemekle suçlayan çevreciler, liderlerin sera gazı salınımının azaltılmasına ilişkin sözler verdiğini ancak eyleme geçme konusunda "ikiyüzlü" davrandıklarını savundu.

