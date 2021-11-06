Fransa'nın başkenti Paris’te yine sokaklar karıştı!
Fransa'nın başkenti Paris'te çevreciler, iklim değişikliğine karşı gerekli önlemlerin alınmamasını protesto ederek, küresel iklim değişikliğinden sorumlu tuttukları 10 gelişmiş ülke liderinin fotoğraflarını astı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Giriş Tarihi: 06.11.2021
18:32 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021
18:56
Fransa başkenti Paris’te yine sokaklar karıştı!
Fransa'nın başkenti Paris'te çevreciler, küresel iklim değişikliğine karşı gerekli önlemleri almadıkları gerekçesiyle gelişmiş ve zengin ülkeler ile bu ülkelerin liderlerini protesto etti.
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Fransa başkenti Paris’te yine sokaklar karıştı!
Paris Belediye binası önünde 25 kuruluşun desteğiyle düzenlenen gösteride çevreciler, küresel iklim değişikliğinden ve çevre kirliliğinden sorumlu tuttukları 10 ülkenin liderlerinin posterlerini astı.,
Fransa başkenti Paris’te yine sokaklar karıştı!
İKİ YÜZLÜ DAVRANAN LİDERLERE TEPKİ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de dahil olmak üzere 10 gelişmiş ülkenin liderlerini küresel ısınmayla mücadeleye yönelik vaatlerini yerine getirmemekle suçlayan çevreciler, liderlerin sera gazı salınımının azaltılmasına ilişkin sözler verdiğini ancak eyleme geçme konusunda "ikiyüzlü" davrandıklarını savundu.
Fransa başkenti Paris’te yine sokaklar karıştı!
İskoçya'nın Glasgow kentinde 31 Ekim'de başlayan ve 12 Kasım'a kadar devam edecek küresel iklim zirvesi kapsamında bir araya gelen gelişmiş ülke liderlerinin dikkatini çekmek üzere Paris'te düzenlenen gösteride küresel ısınmaya karşı önlem alınması için çağrıda bulunuldu.
Fransa başkenti Paris’te yine sokaklar karıştı!
Paris Anlaşması'ndan 6 yıl sonra dünya genelinde sıcaklıklardaki artışı 2 derecenin altında tutmayı amaçlayan liderlere çağrıda bulunan çevreciler, her yıl iklim felaketlerinin artış gösterdiğine dikkat çekti. 2021 yazındaki yangınlar, sel baskınları, kasırgalar, kuraklıklar, sıcak hava dalgalarına dikkat çeken göstericiler, özellikle güney ülkelerinde yoksulluğun giderek arttığının da altını çizdi.