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ABD'de 'iç savaşı' andıran görüntüler! Yağmaya karşı silahlı önlem...
ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolarda yaşanan yağmalama olaylarına karşı Başkent Washington'da mağazalar camlarını tahta plakalarla kapatarak önlem aldı. Öte yandan bazı milliyetçi ABD'liler ise dükkanlarının önünde silahla nöbet tutmaya başladı.
Giriş Tarihi: 03.06.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 09:46
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