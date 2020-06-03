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ABD'de 'iç savaşı' andıran görüntüler! Yağmaya karşı silahlı önlem...

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolarda yaşanan yağmalama olaylarına karşı Başkent Washington'da mağazalar camlarını tahta plakalarla kapatarak önlem aldı. Öte yandan bazı milliyetçi ABD'liler ise dükkanlarının önünde silahla nöbet tutmaya başladı.

Giriş Tarihi: 03.06.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 09:46
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ABD'de 'iç savaşı' andıran görüntüler! Yağmaya karşı silahlı önlem...

ABD'de yağma olaylarının artması ve polisle yaşanan çatışmalar sonrası, milliyetçi Amerikalılar uzun namlulu tüfekleri ile sokaklara indi.

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ABD'de 'iç savaşı' andıran görüntüler! Yağmaya karşı silahlı önlem...

Bazı yerlerde yağma olaylarının artması sonrası birçok iş yerinin önünde silahlı kişiler nöbet tutmaya başladı.

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ABD'de 'iç savaşı' andıran görüntüler! Yağmaya karşı silahlı önlem...

Öte yandan başkent Washington'da mağazalar camlarını tahta plakalarla kapatarak önlem aldı.

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ABD'de 'iç savaşı' andıran görüntüler! Yağmaya karşı silahlı önlem...
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ABD'de 'iç savaşı' andıran görüntüler! Yağmaya karşı silahlı önlem...