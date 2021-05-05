Son dakika | Pentagon UFO konusunda tarihi bir adım atıyor! Yakından takip edilecek

Son dakika haberi... UFO, uzay gemisi, tanımlanayan cisim gibi isimlendirilen olaylar, herkesin merak içinde takip ettiği gizemli konuların başında geliyor. Daha önce gerek amatör kameralara gerekse de bizzat ABD tarafından yayınlanan görüntüler ışığında UFO gerçekleri, tamamen açığa çıktı. Pentagon, tanımlanamayan bu cisimler hakkında önemli bir atmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 05.05.2021 16:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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