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Son dakika | Pentagon UFO konusunda tarihi bir adım atıyor! Yakından takip edilecek

Son dakika haberi... UFO, uzay gemisi, tanımlanayan cisim gibi isimlendirilen olaylar, herkesin merak içinde takip ettiği gizemli konuların başında geliyor. Daha önce gerek amatör kameralara gerekse de bizzat ABD tarafından yayınlanan görüntüler ışığında UFO gerçekleri, tamamen açığa çıktı. Pentagon, tanımlanamayan bu cisimler hakkında önemli bir atmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 05.05.2021 16:49
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Son dakika | Pentagon UFO konusunda tarihi bir adım atıyor! Yakından takip edilecek
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliği, bakanlığın tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) olarak anılan "Tanımlanmayan Hava Olayları" konusunda ne ölçüde adımlar attığını belirlemek üzere inceleme başlattı
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Son dakika | Pentagon UFO konusunda tarihi bir adım atıyor! Yakından takip edilecek
Pentagon Başmüfettişliği'nden yapılan açıklamada, "Mayıs 2021'de bir konu incelemesi başlatmayı planlıyoruz. Bu incelemenin amacı Savunma Bakanlığının, Tanımlanamayan Hava Olaylarına yönelik ne ölçüde adımlar attığını tespit etmektir" denildi.
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Son dakika | Pentagon UFO konusunda tarihi bir adım atıyor! Yakından takip edilecek

AMACI VE KAPSAMI DEĞİŞEBİLİR

Açıklamada, bu incelemenin amaç ve kapsamının değişebileceğine dikkat çekilirken, bu incelemenin Savunma Bakanlığı Ofisi, Kuvvet Komutanlıkları, Muharip Komutanlıklar, Muharebe Destek Ajansları, Savunma Ajansları ve Askeri Suç Soruşturma Birimlerini kapsayacağı kaydedildi.

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Son dakika | Pentagon UFO konusunda tarihi bir adım atıyor! Yakından takip edilecek
Pentagon, basına 2007 ve 2017'de sızdırılan iki ayrı Tanımlanamayan Uçan Cisim (UFO) görüntülerinin ABD ordusu tarafından Kasım 2002 ve Ocak 2015'te kaydedildiğini ve gerçek olduğunu açıklamıştı.
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Son dakika | Pentagon UFO konusunda tarihi bir adım atıyor! Yakından takip edilecek
Görüntülerde yuvarlak bir cisim pilotlarca görülürken, uçakların radarında elektronik olarak görünmüyor ve cismin aşırı hızlı hareket etmesi de dikkat çekiyor. ABD ordusunun bu cisimleri aramak için milyonlarca dolar kaynak ayırdığı da iddia edilmişti.