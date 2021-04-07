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Haberler Galeri Son dakika: Ordu kiliseleri bastı! Halk sığınakta yaşamaya başladı

Son dakika: Ordu kiliseleri bastı! Halk sığınakta yaşamaya başladı

Son dakika haberine göre; Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 581'e yükseldi. Kachin eyaletinde Myanmar ordusu, protestocuları arama gerekçesiyle kiliselere baskın düzenledi.

Giriş Tarihi: 07.04.2021 06:36
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Son dakika: Ordu kiliseleri bastı! Halk sığınakta yaşamaya başladı

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 581'e yükseldi.

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Son dakika: Ordu kiliseleri bastı! Halk sığınakta yaşamaya başladı

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda, son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Son dakika: Ordu kiliseleri bastı! Halk sığınakta yaşamaya başladı

Raporda toplam can kayıplarının 581'e çıktığı, 2 bin 750 kişinin ise gözaltında tutulduğu kaydedildi.

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Son dakika: Ordu kiliseleri bastı! Halk sığınakta yaşamaya başladı

Darbe karşıtı 463 kişi hakkında ise gözaltı kararının bulunduğu belirtildi.

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Son dakika: Ordu kiliseleri bastı! Halk sığınakta yaşamaya başladı

MYANMAR ORDUSU KACHİN EYALETİNDE KİLİSELERİ BASTI

Öte yandan Myanmar ordusunun, Kachin eyaletinde protestocuları arama gerekçesiyle kiliselere baskın düzenlediği açıklandı.