Son dakika: Ordu kiliseleri bastı! Halk sığınakta yaşamaya başladı

Son dakika haberine göre; Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 581'e yükseldi. Kachin eyaletinde Myanmar ordusu, protestocuları arama gerekçesiyle kiliselere baskın düzenledi.

Giriş Tarihi: 07.04.2021 06:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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