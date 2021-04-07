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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Ordu kiliseleri bastı! Halk sığınakta yaşamaya başladı Son dakika: Ordu kiliseleri bastı! Halk sığınakta yaşamaya başladı Son dakika haberine göre; Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 581'e yükseldi. Kachin eyaletinde Myanmar ordusu, protestocuları arama gerekçesiyle kiliselere baskın düzenledi. Giriş Tarihi: 07.04.2021 06:36
Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 581'e yükseldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda, son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Raporda toplam can kayıplarının 581'e çıktığı, 2 bin 750 kişinin ise gözaltında tutulduğu kaydedildi.
Darbe karşıtı 463 kişi hakkında ise gözaltı kararının bulunduğu belirtildi.
MYANMAR ORDUSU KACHİN EYALETİNDE KİLİSELERİ BASTI
Öte yandan Myanmar ordusunun, Kachin eyaletinde protestocuları arama gerekçesiyle kiliselere baskın düzenlediği açıklandı.