HaberlerGaleriSon dakika: Koronavirüsün ortaya çıktığı Wuhan'dan şoke eden görüntüler! Yarasanın ısırdığı an kamerada!
Son dakika: Koronavirüsün ortaya çıktığı Wuhan'dan şoke eden görüntüler! Yarasanın ısırdığı an kamerada!
Son zamanlarda virüsün sızdığı yer olarak söylenen Çin'in Wuhan eyaletindeki laboratuvardan gelen görüntüler şoke etti. Virüsün yayıldığı hayvan olarak gösterilen yarasanın görüntülerdeki detayı ise gündeme bomba gibi düştü.
Giriş Tarihi: 31.05.2021 12:20Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 12:20