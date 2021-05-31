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Haberler Galeri Son dakika: Koronavirüsün ortaya çıktığı Wuhan'dan şoke eden görüntüler! Yarasanın ısırdığı an kamerada!

Son dakika: Koronavirüsün ortaya çıktığı Wuhan'dan şoke eden görüntüler! Yarasanın ısırdığı an kamerada!

Son zamanlarda virüsün sızdığı yer olarak söylenen Çin'in Wuhan eyaletindeki laboratuvardan gelen görüntüler şoke etti. Virüsün yayıldığı hayvan olarak gösterilen yarasanın görüntülerdeki detayı ise gündeme bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 31.05.2021 12:20 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 12:20
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Son dakika: Koronavirüsün ortaya çıktığı Wuhan'dan şoke eden görüntüler! Yarasanın ısırdığı an kamerada!

Milyonlarca insanın hayatına mal olan koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı yer olarak gösterilen Wuhan Viroloji Laboratuvarı sızan yeni görüntüler ile gündemde.

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Son dakika: Koronavirüsün ortaya çıktığı Wuhan'dan şoke eden görüntüler! Yarasanın ısırdığı an kamerada!

İddiaların merkezindeki Wuhan Viroloji Laboratuvarı'yla ilgili 2017 yılına ait olduğu öne sürülen görüntüler tabiri caizse gündeme bomba gibi düştü. New York Post'ta yer alan habere göre, 2017'de Çin devlet televizyonu CCTV tarafından yayınlanan görüntülerde laboratuvar uzmanlarının yarasalar üzerine araştırma yaptığı görülüyor.

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Son dakika: Koronavirüsün ortaya çıktığı Wuhan'dan şoke eden görüntüler! Yarasanın ısırdığı an kamerada!

Ancak Çinli bilim insanlarının koruyucu ekipmanlara özen göstermediği, örnekler toplarken eldiven ve maske kullanmaması dikkatlerden kaçmıyor.

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Son dakika: Koronavirüsün ortaya çıktığı Wuhan'dan şoke eden görüntüler! Yarasanın ısırdığı an kamerada!

Bu çalışmada görev alan uzmanlardan biri bir yarasanın kendisini ısırdığını anlatıyor ve elinin üzerindeki şişlikleri kameraya gösteriyor. Bir başka görevli ise üzerine sıçrayan kandan bahsediyor.

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Son dakika: Koronavirüsün ortaya çıktığı Wuhan'dan şoke eden görüntüler! Yarasanın ısırdığı an kamerada!

Görüntüler ile ilgili dönemin Wuhan Viroloji Enstitüsü Laboratuvarı direktörü Shi Zhengli, 'Bu iş o kadar da tehlikeli değil. İnsanların direkt olarak enfekte olması çok düşük ihtimal' demişti.